Dolínek: Oprava i nový Libeňský most vyjdou finančně nastejno, rekonstrukce se prodraží na údržbě

Podle nové zprávy je potřeba Libeňský most k dodržení dosavadní zatížení kompletně zrekonstruovat, nebo postavit nový most, říká Dolínek.

Náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek seznámil média se závěry zprávy Kloknerova ústavu o technickém stavu Libeňského mostu. Nový most by podle něj byl rychlejší a lepší řešení.

Praha - Náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) na čtvrteční tiskové konferenci k stavu Libeňského mostu informoval o tom, že rekonstrukce nebo stavba nového mostu by stála 550 až 600 milionů korun.

"Odborníci zdůraznili, že požadovanou trvanlivost a životnost mostu na 100 let je možné dosáhnout pouze stavbou nového mostu," řekl na tiskové konferenci Dolínek.

Výhodou nového mostu jsou podle radního nižší náklady na údržbu. "V případě nového mostu bude údržba a další opravy podstatně levnější. V případě opravy se dá očekávat, že cena bude výrazně vyšší. Rozdílné náklady údržby se nyní nedají přesně vyčíslit." vysvětlil Dolínek.

Dolínek zároveň varoval, že pokud by se Praha rozhodla jít cestou rekonstrukce, tak vše bude trvat podstatně déle, než pokud by se stavěl most nový. "Já říkám, že v rámci rychlosti, životnosti a funkčnosti mostu je z odborného hlediska výhodnější postavit nový most," dodal Dolínek.

S takovým závěrem ale nesouhlasí soudní znalkyně Miroslava Pošvářová. "Podle mého názoru je cena za nový most miliarda korun. Například Prackovická eskapáda stála 1,2 miliardy. S Kloknerovým ústavem jsem se shodla, že oprava by se bez problémů vešla do půl miliardy," řekla Aktuálně.cz Pošvářová.

Podle Pošvářové se testování soustředilo pouze na problematická místa mostu, což v případě snahy o rekonstrukci nedává smysl. "Když děláte opravu toho mostu, tak musíte udělat statistiky ze všech míst mostní konstrukce a poté ty hodnoty pevnosti zprůměrujete. Z toho vám vyjde návrh opravy betonu. Jestli ho musíte most zbourat, nebo zesílit," popisuje vhodný postup Pošvářová.

Situaci může ještě ovlivnit ministerstvo kultury, které bude v příštím týdnu rozhodovat o památkové ochraně Libeňského mostu. Úřad se ale ohrazuje proti tomu, že řízení vedoucí k případnému prohlášení věci památkou může zdržovat její nutnou opravu, jak v minulosti Dolínek naznačoval.

Podle odborníků si památkovou ochranu zaslouží obloukové části mostu s kubistickými prvky, které dodnes nesou rukopis autora mostu architekta Pavla Janáka. Rámové konstrukce, které jsou v nejhorším stavu a musí být vyměněny, jsou podle expertů architektonicky bezcenné.

Libeňský most byl začátkem ledna přeřazen do kategorie mostů v havarijním stavu a okamžitě na něj byl zakázán vjezd automobilům a prostředkům MHD. Technická správa komunikací začala most podpírat, práce by měly trvat zhruba měsíc, pak by se na most MHD mohla vrátit.