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Praha

Ze zákulisí policejního „pekla“, kde došlo k sebevraždám. Jak se likvidují „nepohodlní“?

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran
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V řadách policie panuje dusno. Po tragické smrti policistky Hany Kubicové, která si začátkem října vzala vlastní život, mluví někteří bývalí i současní příslušníci uniformovaných sborů o prostředí, ve kterém jsou stres, šikana a ponižování na denním pořádku. S některými svědectvími se podělili s Aktuálně.cz. Podle policejního prezidia byly podněty ale prošetřeny a nepřišlo se na žádná pochybení.

Policejní prezidium. Ilustrační foto.
Policejní prezidium ČR řeší okolnosti říjnové sebevraždy. Na definitivní závěry si ale veřejnost ještě počká.Foto: Ondřej Besperát
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„Policistka Interpolu Praha, válečná veteránka. Šikanovaná nadřízeným, sebevražda. Má někdejší kolegyně na problematice sexuálního zneužívání dětí. Letos už druhá sebevražda pod stejným vedoucím, plk. Liborem Předotou. Na mě to zkoušel taky, nedal jsem se. Budiž Ti země lehká, Hanino.“

Tak zněl příspěvek na síti X od uživatele Ratibořice, který v pondělí večer způsobil nemalé pnutí nejen uvnitř policie.

Nešlo o první sebevraždu na Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci. Jeden příslušník si vzal život letos na jaře, konkrétně 4. února. Co se týče zmíněné zkušené policistky Hany Kubicové, ta spáchala sebevraždu 1. října.

„Totálně nedůstojné“

Redakci Aktuálně.cz se následně ozvaly další osoby, které buď stále pracují, nebo pracovaly v tomto odboru při policejním prezidiu. Není velké – působí tam okolo 150 lidí. Nepříliš pohodová atmosféra ale podle některých bývalých či současných příslušníků nebyla žádným tajemstvím.

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„S Hani jsem se tak důvěrně neznala. Vím, že řešila i nějaké osobní problémy, takže nemůžu úplně na 100 procent říct, co byl hlavní impulz k tomu, aby ukončila svůj život. Ale čelila často nevhodným a nevybíravým komentářům od svých chlapských kolegů. Na vzhled, na pracovní náplň či výkon, na její osobní trable… prostě peklo, hlavně pro ženy v uniformě,“ popsala někdejší pracovnice odboru.

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Redakce její identitu zná. Žena ale odmítla vystupovat na jméno, jelikož je stále aktivní policistkou v jednom z pražských útvarů. Z českého Interpolu odešla právě kvůli toxickému pracovnímu prostředí.

„Fluktuace tam byla brutální, asi stále je. Někteří nechtěli odejít ze strachu, že by se jinde neuchytili. To jim občas nakukali sami nadřízení. Co jsem pochopila od lidí, kteří tam stále pracují, Hani musela vytrpět něco podobného. Vzhledem k tomu, co má všechno za sebou – včetně Kosova ­–, tak to je nedůstojné vůči jejím zkušenostem. Totálně nedůstojné,“ podotkla policistka.

„Měla vědomosti, mohla je předávat dál. V policii chybí zkušení lidé. Těžko se to hodnotí takto zpětně, ale to jí opravdu nemohl nikdo pomoct? Nemohli ji občas nechat na pokoji?“ položila si řečnickou otázku.

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Dusivá atmosféra na Interpolu

Obdobně mluvili další policisté, kteří nadále sedí na křeslech na Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci. Současnou atmosféru na pracovišti popsali jako „dusivou“.

„Že tu není zrovna nejlepší nálada a probíhají tu leckdy zbytečně osobní konflikty, to je u policie na denním pořádku. Nemusí jít vyloženě o náš odbor. Ale že si Hanina vezme život, to mnohé z nás šokovalo,“ sdělil pro Aktuálně.cz jeden z pracovníků pražského Interpolu, opět pod příslibem anonymity.

Podle policisty v minulosti proběhlo také interní šetření, to ale nikam nevedlo.

„Jak jinak, když svoji kontrolují své. Maximálně to pošlou do kázeňského řízení, strhnou na měsíc plat o deset procent. Většinou ani to ne. Jede se prostě dál. Odbor vnitřní kontroly je spíš placebo,“ dodal policejní pracovník s letitými zkušenostmi i z jiných útvarů.

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Také v diskuzi na sociální síti X uživatel Ratibořice napsal, že o možné šikaně byli několikrát informováni nadřízení i sám policejní prezident Martin Vondrášek. Žádného hmatatelného výsledku se ale lidé v uniformách nedočkali.

„Inicioval jsem před svým odchodem jednání s náměstky ředitelky útvaru, pak s ředitelkou plk. Havránkovou, následně jsem tu šikanu řešil s policejním prezidentem Vondráškem. Ani jeden z nich nijak nezakročil,“ konstatoval muž, který pracoval v českém Interpolu.

Postup, jak odstranit „nepohodlné“

Další policisté, se kterými se redakce dostala do kontaktu, promluvili i o konkrétních formách systematického bossingu.

Bývalí příslušníci Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) popsali Aktuálně.cz například fáze „zakleknutí, vyhladovění a likvidace“. Podobné postupy se měly uplatňovat i na zmíněném ředitelství, kde se zkraje října odehrála tragická smrt Kubicové.

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„Začíná to nejprve náhlou nespokojeností s pracovními výsledky, ztrátou důvěry či nečekaným vysláním na studijní pobyty. Pokud to nestačí, přichází fáze vyhladovění, kdy se nevyplácí finanční odměny. Má to totiž dopad na výši výsluhových nároků,“ popsal někdejší policista.

„Kdo se nedá a klade odpor, ten se dostane pod ještě drsnější šikanu.“

„Pokud ani to neodradí policistu, aby dobrovolně odešel do civilu na vlastní žádost, začne se zvažovat profesní degradace, nemožnost ustanovování na jiná místa, zrušení tabulkového místa a tak dále,“ pokračuje.

„To všechno jsou nátlakové nástroje, jak odstranit lidi, kteří se vedení znelíbili. Kdo se nedá a klade odpor, ten se dostane pod ještě drsnější šikanu. Děje se to jak u kolegyň, tak kolegů, bohužel,“ popsal někdejší policista údajné páky na „nepohodlné“.

„Šikana nebyla šetřením zjištěna“

Mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán potvrdil, že skutečně došlo na prověřování případu šikany i na osobní jednání s policejními špičkami.

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„Podání v nejrůznějších záležitostech jsme od autora zmiňovaných příspěvků v minulých letech obdrželi několik, přičemž se týkala nejrůznějších oblastí. Došlo i na osobní jednání s panem policejním prezidentem Vondráškem,“ řekl Bocán pro Aktuálně.cz.

Veškerá závažná tvrzení byla podle něj prošetřena úřadem vnitřní kontroly. „Zjištěné nedostatky se týkaly zpravidla méně zásadních administrativních či formálních pochybení. Následně také došlo k jejich nápravě. Šikana, byť jen náznakem, nebyla šetřením zjištěna v žádném případě,“ podělil se o závěry inspekce.

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Rovněž se vyjádřil k případům sebevražd, které se odehrály na českém Interpolu.

„Tyto události vždy chápeme jako nesmírné lidské tragédie a pochopitelně je i v našem zájmu znát motivy takto fatálních kroků. Proto se jimi vždy zabývá úřad vnitřní kontroly. A právě na základě tohoto šetření můžeme konstatovat, že první případ jakkoliv nesouvisel se službou – šlo o osobní záležitost,“ pokračoval Bocán.

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Aktuální tragédií se zabývají tedy jak policejní kontroloři, tak Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), na definitivní závěry bude potřeba si počkat.

„Z předběžných zjištění však čemukoliv nestandardnímu na pracovišti nic nenasvědčuje. Více se i s ohledem na pozůstalé k věci vyjadřovat nebudeme,“ uzavřel mluvčí policejního prezidia.

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