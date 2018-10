MUDr. jedniček a nul. Kdo je Zdeněk Hřib, který má nejblíže ke křeslu primátora Prahy

V předešlých volbách se krčil hluboko na kandidátce pirátů, teď má nejvyšší šanci stát se novým pražským primátorem. Pro Pražany je však vystudovaný lékař Zdeněk Hřib stále spíše neznámou tváří, které se nejčastěji vytýká politická nezkušenost. To sám pirátský kandidát odmítá a sám o sobě mimo jiné mluví jako o lékaři, který neléčí - blíže než ke stetoskopu má k jedničkám a nulám.

Praha - "Naděje na tuto koalici pro Prahu nepadne na personálních otázkách," zaznělo z úst Jiřího Pospíšila v pondělí odpoledne po schůzce tří stran, které usilují o složení pražské koalice - pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu.

Zdá se tak, že nárok pirátů na primátora, protože skončili z této trojice ve volbách nejlépe, budou zbylé strany respektovat. A piráti chtějí za primátora Zdeňka Hřiba.

Poprvé se sedmatřicetiletý rodák z moravského města Slavičín přihlásil k pirátům v roce 2013 a už rok poté se objevil na kandidátce pražského sdružení. Tehdy se ukrýval až na 53. pozici kandidátky, ve straně ale rychle vyrostl a letos se postavil rovnou na první pozici.

Jeho hlavním úkolem bylo pomáhat straně se zdravotnickými tématy. Jakožto vystudovaný lékař má k tomuto tématu velmi blízko, i když z poněkud jiné strany; prakticky ihned po studiu se začal věnovat vývoji aplikací pro zdravotnictví, mimo jiné je hlavním architektem aplikační části elektronického receptu eRecept. Sám tedy lidi neléčí, ale přispívá ke zlepšení systému.

"O osudu naprosté většiny pacientů nerozhoduje dostupnost nejmodernějších přístrojů. Je to celková atmosféra procesu léčení, složená z lidí, techniky, prostředí a okolí, které jim dá sílu k uzdravení," stojí u jeho profilu na webu pirátů.

Jedničky a nuly ve službách zdravotnictví

O systému eRecept Hřib tvrdí, že se díky němu Státní ústav pro kontrolu léčiv zbavil závislosti na jednom dodavateli. A podobný přístup piráti aktivně prosazují právě i ve vedení hlavního města. "Prostředků, které jsou vynakládány na IT, je celkem dost a myslím, že se nevynakládají úplně efektivně," řekl lídr pražských pirátů Aktuálně.cz.

Hřib svou cestu za lékařským vzděláním započal - nepočítaje základní školní docházku - na zlínském gymnáziu, které shodou okolností navštěvoval i kandidát na pražského primátora za hnutí ANO a zřejmě hlavní poražený pražského plebiscitu Petr Stuchlík. Ve stejné třídě se však nikdy nepotkali, oba muže věkově dělí čtyři roky.

"Na vysokou školu jsem chodil na třetí lékařskou fakultu, tam byl zrovna děkanem pan docent (Bohuslav) Svoboda, který je pro změnu kandidátem ODS na primátora," prozradil Hřib další zajímavý propletenec ze svého studijního života.

Jako první pracovní zkušenost uvádí ve svém životopise projekt MD KEY, tedy elektronický podpis a platební nástroj pro lékaře. A vedle již zmíněného eReceptu patří mezi reference například i projekt Business Intelligence určený pro nemocnice či software pro Kancelář zdravotního pojištění k vypořádání mezinárodních závazků zdravotních pojišťoven.

Hned od počátku svého pracovního života tak Hřib přičichl k oboru, který ho provází dodnes. Svůj příklon k IT vysvětlil tím, že v době, kdy promoval, prý fungoval "sofistikovaný způsob sociálního vydírání absolventů medicíny". "Když jste nastupovali do nemocnice na atestaci, řekli vám, že tam budete za pět procent platu, ale budete tam sto procent času. Já jsem to odmítl, řekl jsem, že se na tom systému podílet nechci," vysvětlil.

Mimoto je šéfem Institutu pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, který si klade za cíl zlepšovat zdravotnický sektor. Za sebou má i několik zahraničních stáží, mimo jiné v Londýně či Tchai-wanu.

Politika? Chodím na jednání výborů…

Pokud směrem k pirátskému kandidátovi zaznívá nějaká kritika, je to zejména jeho politická nezkušenost. Sám na tuto otázku reaguje slovy, že "rozhodně není nepolíbený pražskou komunální politikou".

"Docházel jsem na jednání výborů pro zdravotnictví a bydlení, dával jsem stanoviska tiskům, podle kterých potom hlasovali naši zastupitelé. Sledoval jsem jednání zastupitelstva on-line. Účastnil jsem se například akce záchrany Nemocnice Na Františku před skrytou privatizací," vyjmenoval.

Šéf Paměti národa kritizoval pražského lídra Pirátů | Video: Radek Bartoníček | 01:42

Kritice se brání i vyzdvihnutím svého členství ve správní radě VZP. "Což je také kolektivní orgán, který řídí VZP s rozpočtem 180 miliard ročně. To je o 100 miliard ročně víc, než má Praha," uvedl s tím, že v případě ujmutí se primátorského řetězu se tohoto postu vzdá. Stejně tak by prý utlumil i své působení ve zmíněném institutu, který vede.

"Pokud vím, pan Svoboda před tím, než se stal primátorem, také neměl žádnou politickou zkušenost s komunální politikou. V tom jsem o něco napřed. Co se týče pana Čižinského, u něj je to podobné jako u pana Svobody. Před tím, než se stal starostou, pokud vím, byl učitel, takže tady žádný velký rozdíl nevidím. Mám dlouhodobou manažerskou zkušenost," odrážel kritiku Hřib.

Piráti prý byli jasná volba

Do politiky ho prý přitáhlo právě zdravotnictví a piráty si vybral, protože se se stranou dokázal nejvíce ztotožnit. Postupně se stal odborným garantem pro zdravotnictví a registrovaným příznivcem strany. "Pak jsem zjistil zásadní věc. Že to sice umožňuje hodně věcí, ale nemůžete hlasovat v rámci klíčových hlasování o směřování strany. Proto jsem se stal loni členem," vysvětlil.

Funkci primátora vnímá spíše jako manažera než člověka, který hlídá a zcela ovládá chod hlavního města. "Primátor je radní, má svoji gesci, například zdravotnictví nebo IT, a k tomu má omezený set pravomocí. Většinu z nich nemá jako samostatné pravomoci. Samostatně má reálně jenom veto, že může zastavit rozhodnutí rady a přenést to na jednání zastupitelstva," tvrdí.

Jako jednu z prvních věcí, kterou by chtěl v Praze změnit, je otázka bydlení. "Aby nebyla Praha jen pro turisty a spekulanty, ale i pro normální lidi. To jsou základní priority," řekl s tím, že by chtěl vytvořit seznam obecních nemovitostí. "Komu jsou pronajaté, do kdy, za kolik, nebo zdali nejsou pronajaté takto veřejně, aby si člověk mohl požádat o pronájem baráku města - na Staromáku je několik prázdných městských baráků. Plus město má asi 1900 neopravených bytů, které by se měly opravit a něco s nimi dělat," uvedl.

Zda se Hřib skutečně primátorem stane, záleží na tom, jak se domluví rodící se koalice pirátů, Čižinského hnutí Praha sobě a uskupení kolem předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila. Už nyní zaznívají hlasy, že Hřib nemusí být zrovna ideálním kandidátem. Sám Hřib prohlašuje, že mu o post nejde, jiné straně ale nejvyššího představitele Prahy piráti dát nechtějí.