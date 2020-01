Bod pro Witowského. Zakázka na metro byla v pořádku, zní z dozorčí rady podniku

Dozorčí rada pražského dopravního podniku podpořila ve středu večer vedení největší městské firmy. Zakázka na servis souprav metra za 14,6 miliardy korun byla podle ní v souladu se zákonem. Přesto soutěž ještě prověří i mezinárodní auditorská společnost. Kvůli zakázce hrozilo v minulých dnech odvolání řediteli podniku Petru Witowskému a celá kauza ohrožuje i pokračování pražské koalice.

Koaliční strana Spojené síly pro Prahu už několik dní požaduje odvolání ředitele Witowského. Od počátku mu vyčítají, že o vypsání zakázky za mnoho miliard korun bez otevřené soutěže rozhodlo vedení společnosti samo, aniž by vše probralo s dozorčí radou. Ta má na řízení společnosti dohlížet a zástupce v ní mají všechny koaliční strany.

Radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu) dokonce veřejně naznačuje, že se tímto způsobem vedení podniku úmyslně snažilo obejít pražské politiky. "Je to jen šlendrián, nebo se někdo bál takového schvalování?" ptá se radní na Facebooku. Podle Marvanové radě chyběly jakékoliv podklady a ani nevěděla o tom, že už k rozhodnutí došlo. "Vůbec by mě nenapadlo, že si tuto zakázku představenstvo nenechá schválit v dozorčí radě," řekla.

Teď se však sama dozorčí rada usnesla, že zakázka byla v pořádku. "Dozorčí rada se na základě všech dostupných analýz a posudků shodla, že představenstvo dopravního podniku jednalo v tomto případě v souladu se zákonem a stanovami společnosti," uvedl Adam Scheinherr (Praha sobě), náměstek primátora pro dopravu a předseda dozorčí rady dopravního podniku.

Důvodem, proč zakázku bez soutěže získala společnost Škoda Transportation, je podle představenstva skutečnost, že tato firma už léta vlastní všechna práva k výrobní i údržbové dokumentaci souprav metra. Od chvíle, kdy za vlády ODS dopravní podnik vlastní servisní oddělení o třech stovkách zaměstnanců zrušil.

Witowski tvrdí, že představenstvo má celou řadu analýz, které potvrzují, že jinak postupovat ani nemohl. Respektive, že jakákoliv jiná cesta, třeba znovuvytvoření vlastního oddělení údržby, by vyšla o poznání dráž.

S těmito závěry teď souhlasila i celá dozorčí rada s výjimkou jednoho člena. V zápise je rovněž uvedeno, že dozorčí rada byla o zakázce informována standardně. To poněkud rozbíjí hlavní argument Spojených sil, že dozorčí rada o ničem nevěděla a vše proběhlo v utajení.

O osudu Witowského rozhodne až audit

Přesto celá kauza ještě není u konce. Piráti sice nesouhlasili s odvoláním ředitele na popud Spojených sil pro Prahu, ale primátor Zdeněk Hřib svůj konečný verdikt vynese až po skončení auditu. Pokud by se podle něj ukázalo, že zakázka byla předražená, nebo ji bylo možné zadat v otevřené soutěži, skončí podle něj okamžitě celé vedení dopravního podniku, tedy nejen Witowski.

"Externí audit nyní představenstvo zadá některé z renomovaných mezinárodních auditorských společností, která se dosud k této zakázce nevyjadřovala," říká Scheinherr. Výsledky auditu by měly být podle dopravního podniku známy přibližně do půl roku od jeho zadání.

Do budoucna by také mohlo být stejné jednání představenstva skutečně nelegální. Radní se totiž shodli na tom, že je potřeba upravit stanovy společnosti tak, aby měla dozorčí rada větší úlohu. V praxi by to vypadalo tak, že všechny smlouvy nad několik desítek milionů korun by představenstvo muselo povinně předkládat ke schválení i dozorčí radě.

Ukazuje se také, že klub Spojených sil pro Prahu, není v otevřené kritice a volání po rezignaci šéfa dopravního podniku úplně jednotný. Například náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu) vyzývá ke klidu zbraní. "Budu rád, když celou situaci ohledně zakázky na údržbu vlaků metra vyřešíme v klidu a bez emocí na základě výsledků auditu," říká Hlubuček.