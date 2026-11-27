Začalo to opileckým postrkováním, záhy se z toho stala rvačka na krev. Stanice metra Náměstí Republiky byla svědkem drastického střetu mezi dvěma muži, kteří se před zraky cestujících pustili do sebe přímo na nástupišti. „Takovýhle zm*dy tady nechceme!“ měl řvát jeden po druhém. Policie potvrdila, že vyhrocený incident řeší. Pro úplnost dodala, že oba rváči byli Češi.
Ke konfliktu v pražském metru mělo dojít ve středu večer. „Okolo 19:15 nastoupili dva muži s hrajícím reproduktorem, lahvemi alkoholu v rukou a silně z nich táhla ‚tráva‘. Po chvíli k nim přišel muž v zelené bundě, zřejmě posilněn alkoholem, se slovy: ‚Takovýhle zm*dy tady nechceme!‘ Po krátké ostré slovní přestřelce se vyhecovali, že vystoupí ven a tam si to ručně vyříkají,“ popsal Jan Šraitr, jeden ze svědků bitky.
Právě on je autorem videa, které zveřejnil na svých sociálních sítích. Na záběrech lze vidět, že se velice rychle přešlo z nadávek na rány pěstí. Nejprve se muži postrkovali, pak se bitkaři v bílé mikině podařilo dostat protivníka v zelené bundě na zem. Poté ho několikrát silně bouchl do hlavy, párkrát i loktem.
Jakmile šli na chvíli od sebe, zevnitř soupravy už šla vidět krev na zemi. „Ježíšmarja,“ komentovali cestující drsnou bitku. Svědci, kteří stáli venku, zatím do šarvátky nezasáhli, jeden mladík naopak natáčel další video.
Pepřák do očí zastavil další rány
Nedlouho poté se muž v bílé mikině svlékl a nahoře bez s rozběhem kopl do svého oponenta. Ten opět skončil na zemi, zatímco krvácel z pusy i z nosu. Nakonec zasáhla přihlížející žena – svlečeného muže postříkala pepřovým sprejem dřív, než stihl znovu udeřit zraněného.
„Řidič soupravy se zachoval profesionálně. Aby nedošlo k eventuálnímu zranění nebo vmísení se do bitky ostatních cestujících, uzavřel dveře a zřejmě oznámil tuto situaci policii, jelikož souprava ve stanici čekala poměrně dlouho,“ sdělil zmíněný svědek. Policii podle něj volala také další cestující ve vagonu.
„Případem se zabývají policisté z místního oddělení Benediktská. Ti v současné době vyhodnocují kamerové záznamy,“ uvedl redakci iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina. Pro server Blesk.cz dodal, že oba muži, kteří se do sebe pustili, byli Češi.
„Nemohli bychom být mezi sebou trochu ohleduplnější, tolerantnější a respektovat se? Proč je tolik agrese v lidech?“ položil si řečnickou otázku svědek Šraitr na konci svého příspěvku s videem, který se začal šířit po sociálních sítích.
Slečna se zastala svlečeného rváče
Situaci upřesnila v diskuzi údajná známá svlečeného muže. „On a kamarád pouštěli hudbu na reproduktoru a byli cítit trávou a alkoholem. Neměli v MHD vůbec co dělat. Pán v zelené bundě, který byl opilý a agresivní, napadl kamaráda jako první. Dalo se to vyřešit slušnou domluvou,“ popsala žena, která na Facebooku vystupuje pod jménem Gabriela Pochová.
„Holt chlapi, co si budem… nejspíše si myslel, že když je kamarád menší, bude nejspíš v nevýhodě. Ba naopak – jak vidíte, je zkušený, co se týče bojových sportů. Každý si bude myslet své,“ napsala známá muže, aniž by zřejmě tušila, že zkušenost z bojových sportů zřejmě nebude polehčující okolnost při posuzování případu.
„Každopádně se zamyslete každý z vás, jak byste reagovali? Nechali byste se zmlátit někým, kdo je větší a vyšší než vy? Nebo byste se bránili? Oba dva znám od malička. 15 let. Nikdy by jen tak nikomu takhle neublížili. Doufám, že je pán v pořádku a dostala se mu zdravotní péče,“ uzavřela zmiňovaná žena v diskuzi s tím, že „vše je hned na internetu bez kontextu“.