Za smogu budou Pražané jezdit MHD zdarma. Zaměstnanci města dostanou home office

Praha zahalená do smogu | Foto: Ludvík Hradilek

Ve dnech, kdy Český hydrometeorologický ústav vyhlásí smogovou situaci v Praze, bude pražská MHD cestujícím dostupná zcela bezplatně. Pražští radní tak chtějí lidi přesvědčit, aby ve dnech inverze nechávali auta doma. Současně zvažují i zavedení nízkoemisních zón či mýtného.

"S obavami se dívám na zprávy Českého hydrometeorologického ústavu, jak se vyvíjí případná inverze v české kotlině. Smog by mohl dorazit i do Prahy," uvedl radní pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN).

Dodal, že od svého nástupu do funkce připravuje plán, jak zlepšit kvalitu pražského ovzduší. Ten se má skládat z dlouhodobých systémových změn a krátkodobých opatření. Mezi dlouhodobé nápady patří například omezení vjezdu do centra metropole.

"Prověřujeme i zavedení nízkoemisních zón v Praze a zavedení mýtného. K tomu ale bude ještě velká koaliční diskuze," říká Hluboček. Město si takto podstatné změny ještě počká.

Radní by však podle něj nejpozději do čtrnácti dnů měli schválit rozhodnutí, podle kterého bude ve dnech, kdy ČHMÚ v Praze vyhlásí smogovou situaci, městská hromadná doprava pro všechny cestující zdarma. Město doufá, že díky tomu řidiči nechají své vozy zaparkované u svých domovů.

"Současně bude zaměstnancům magistrátu, městských firem a dalších příspěvkových organizací doporučeno, aby tam, kde je to možné, zůstali doma a dostali takzvaný home office," řekl radní. Stejné doporučení bude magistrát rozesílat i dalším velkým pražským zaměstnavatelům, ač samozřejmě nemá možnost, jak je k takovému kroku nutit.

Již začátkem února také v Praze magistrát spustí informační kampaň, která bude na obyvatele naléhat, aby se za smogové situace chovali odpovědně. "Především jde o to, aby si řidiči uvědomili, že mají doma nechat svá vozidla, a jet hromadnou dopravou, ale také aby lidé nepoužívali krbová topeniště, nerozdělávali venku oheň, či odložili některé práce na později," dodal Hluboček.

MHD zdarma má v Praze platit při vyhlášení smogové situace jakéhokoliv stupně.

Regulační plán Praha odmítla, teď zavádí alespoň MHD zdarma

O stejném nápadu už uvažovala i předchozí koalice a připravovala komplexní Regulační řád, který měl upravovat všechna opatření, která by za smogu v Praze začala platit. Ten však loni po roce a půl příprav definitivně dosluhující radní shodili ze stolu. Teď nová koalice schvaluje jediné tehdejší opatření - tedy MHD zdarma.

Kdyby byl Regulační řád schválen jako celek, dal by městu hned několik možností. Například by do Prahy za smogové situace mohla vjíždět auta jen v režimu sudá/lichá, tedy jeden den pouze auta, jejichž registrační značka končí na sudé číslo, další den naopak.

Během smogové situace by také automaticky začal platit zákaz vjezdu nákladních vozidel těžších než šest tun do metropole a zákaz parkování v modrých zónách pro nerezidenty.

"Přípravě jsme věnovali velké úsilí a tento výsledek nás mrzí. Nemá ale smysl zavádět opatření, které by nemělo žádný efekt a situaci by mohlo spíš zhoršit," uvedla dosluhující radní pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN).

Největším problémem se při schvalování dokumentu ukázala neexistence objízdných tras Prahy kvůli chybějící alternativě k Jižní spojce. "Odpor těch obcí, kudy bychom museli dopravu hnát, byl naprosto enormní. Středočeský kraj i další kraje měly pocit, že si Praha řeší svoje problémy na jejich úkor," dodala Plamínková.

Podobně reagovala také policie, která uvedla, že když bude muset hlídat vjezd aut se špatnou registrační značkou a kamiony těžší šesti tun, nebude mít čas na nic jiného a v Praze se za smogu zhorší bezpečnostní situace.

Ministerstvo dopravy namítalo, že takový regulační řád smogovou situaci ještě zhorší, protože vyvolá zmatek plný odstavených kamionů a otáčejících se aut, který vytvoří pomalu popojíždějící kolony, které do ovzduší vypustí ještě více škodlivin.