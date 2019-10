Za kontaminaci vody v Dejvicích a Bubenči musí dva zaměstnanci zaplatit pokuty

Dvojici zaměstnanců Pražských vodovodů a kanalizací, kteří čelili obžalobě kvůli plošné kontaminaci vody v Dejvicích a Bubenči v roce 2015, uložil soud peněžité tresty ve výši 140 000 a 100 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné. Požití znečištěné vody způsobilo zdravotní problémy nejméně 5100 lidem.

Dejvice a Bubeneč zůstaly bez pitné vody od 24. do 28. května 2015. | Foto: Ludvík Hradilek

Obžalobu na dva zaměstnance PVK - tehdejšího vedoucího střediska provozu sítí Otakara Mrkvu a technoložku Pavlu Dobrou - podalo státní zastupitelství loni v dubnu. Vinilo je z obecného ohrožení z nedbalosti, za což jim hrozilo až pětileté vězení nebo zákaz činnosti. Soud však dvojici uznal vinnou mírněji postihovaným přečinem - nedbalostním ohrožováním zdraví závadnými potravinami. Za ten jim mohl uložit maximálně půlroční odnětí svobody.

Dejvice a Bubeneč zůstaly bez pitné vody od 24. do 28. května 2015. Požití vody znečištěné viry a bakteriemi způsobilo podle soudu zdravotní problémy nejméně 5100 lidem, přičemž nejméně 33 z nich skončilo kvůli střevním potížím v nemocnici. Hygienici poté nařídili plošné očkování dětí do 15 let proti žloutence typu A.

Kontaminaci předcházela oprava vodovodního řadu pocházejícího z roku 1960. Mrkvovi obžaloba vyčítala konkrétně to, že před připojením potrubí zpět do distribuční sítě nezajistil kvalitní propláchnutí v celé jeho délce. Dobrá pak podle obžaloby nenařídila provedení kontrolních laboratorních odběrů pitné vody z opravovaného řadu.

Soud v trestním příkazu potvrdil, že rozhodnutí obžalovaných vedlo ke kontaminaci sítě s pitnou vodou takovou vodou, která obsahovala koliformní bakterie Escherichia coli a noroviry. Kontaminovaná voda natekla do opravovaného vodovodního řadu jeho prasklinou, o jejíž existenci zaměstnanci nevěděli.

Oba zaměstnanci dříve v médiích jakoukoliv vinu odmítli, zastaly se jich i PVK. Pokud by Mrkva nezaplatil peněžitý trest ve výši 140 000 korun, musel by si odpykat sedm měsíců vězení. Dobrá by v případě neuhrazení uložených 100 000 korun strávila za mřížemi o dva měsíce méně.