Z Musea Kampa stoupá dým, hoří elektrické rozvody. Hasiči vynášejí obrazy

V ulici U Sovových mlýnů na pražské Malé Straně hoří. Na místě zasahují čtyři jednotky hasičů, jde o požár elektrických rozvodů v technické místnosti Musea Kampa. Plameny se nešíří, do výstavních prostor se ale dostaly zplodiny. Hasiči začali z budovy vynášet obrazy z cenné sbírky Nadace Jana a Medy Mládkových, některé z nich možná zplodiny lehce poškodily.

"Jedná se o požár elektrických rozvodů v technické místnosti. Na místě jsou hasiči z centrální a smíchovské stanice a jednotka Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu," napsali pražští hasiči na Twitter.

Hasiči podle mluvčího Martina Kavky dostali požár pod kontrolu poměrně rychle, do výstavních prostor musea se plameny nedostaly. Pronikly tam ale zplodiny, požárníci a pracovníci muzea tedy začali z budovy vynášet obrazy. Některé z nich podle Kavky požár mohl poškodit.

Plameny se nešíří, zplodiny hoření odvětráváme přetlakovou ventilací. pic.twitter.com/qkB3LFoUVc — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) July 15, 2020

"Zplodiny hoření dokáží být agresivní a poškodit malby. Rozsah škod zjišťujeme, ale škoda na obrazech bude, minimálně v rámci toho, že se budou muset vyčistit," řekl Kavka ČT.

Podle Jiřího Pospíšila (TOP 09), předsedy správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, která objekt spravuje, požár dle předběžných informací zapříčinil pracovník města, který v technické místnosti svařoval panty. Kavka řekl, že vyšetřování je na dobré cestě, zatím jej ale nechtěl komentovat.

Požár má být pod kontrolou, ale stále není vyhráno. Po koronavirové krizi je toto další velká rána... uvidíme co bude dál. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) July 15, 2020

Na místě jsou také záchranáři, kteří si vzali do péče jednoho muže, jeho stav ale nevyžadoval převoz do nemocnice. Policisté oblast kolem objektu uzavřeli. "Přes 100 osob bylo vyzváno k odchodu do bezpečného prostoru," napsali na Twitter.

V ulici U Sovových mlýnů je hlášen požár technické budovy, na místě spolupracujeme s @HasiciPraha a @zzshmp. Přes 100 osob bylo vyzváno k odchodu do bezpečného prostoru. Plavební komora před objektem byla uzavřena.#policiepha pic.twitter.com/im5Sk7kjeS — Policie ČR (@PolicieCZ) July 15, 2020

Muzeum vystavuje a skladuje díla z cenné sbírky moderního středoevropského umění Jana a Medy Mládkových. Ve svém držení má například obrazy Františka Kupky, sochy Otty Gutfrienda nebo díla dalších významných umělců z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska i bývalé Jugoslávie. "Kdyby se nepodařilo dostat požár pod kontrolu, tak to může mít nedozírné následky," řekl Pospíšil ČT.