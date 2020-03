Praha prověří možnosti stavby výstupu z metra ke Staroměstskému náměstí

Pražský magistrát si nechá vypracovat studii na dostavbu druhého vestibulu stanice metra A Staroměstská. Výstup má usnadnit cestu ze stanice na Staroměstské náměstí a jeho okolí. Studii vypracuje dopravní podnik. Rozhodli o tom pražští radní. Stavebně je stanice na druhý výstup připravena a je zanesen i v platném územním plánu. Vestibulem metra Staroměstská denně projde přes 40 tisíc lidí.

V centru byly v minulosti rušeny některé tramvajové tratě. To podle dokumentu, který v pondělí schválili radní, způsobilo zhoršení cestování veřejnou dopravou, například právě v okolí Staroměstského náměstí. Problém neodstranila ani stavba metra A, neboť na Staroměstské nebyl postaven vestibul směrem na Staroměstské náměstí.

Studie dopravního podniku prověří technické možnosti stavby a její ekonomickou náročnost. Zároveň zhodnotí varianty podoby výstupu. Ve hře je klasický vestibul s eskalátory a výtahem, druhou variantou je výtahový vestibul a třetí možností je stavba pouze výtahu zajišťujícího bezbariérový přístup do stanice. "Tato varianta řeší pouze problém bezbariérové přístupnosti… Majorita cestujících stanice by musela i nadále využívat pouze západní vestibul," píše se v materiálu.

Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě) řekl, že studie by mohla být hotova zhruba za rok. "Poté se ukáže, jak by byla výstavba náročná," uvedl. Podle jeho slov by výstupy z nového vestibulu byly v okolí náměstí Franze Kafky v sousedství se Staroměstským náměstím. Přesné místo ale zatím nebylo určeno.

Druhého výstupu se dočkala i Národní třída

Stanice Staroměstská byla otevřena 12. srpna 1978. Z trojlodní ražené stanice v hloubce 28 metrů vede jeden výstup do Kaprovy ulice nedaleko jejího ústí na náměstí Jana Palacha.

V síti pražského metra jsou i další stanice pouze s jedním výstupem. Na trase A nebyl vybudován druhý výstup mimo jiné ve stanici Strašnická, kde z něj zbyly na nástupišti pouze zaslepené schody. Bez druhého výstupu jsou také na trase C například stanice Kačerov, Opatov či Chodov.

Druhého výstupu se naopak před necelými devíti lety dočkala stanice metra B Národní třída, kde do ulice M. D. Rettigové vede výtah.

Metro provozuje pražský dopravní podnik, který je vlastněn Prahou. Tři linky metra mají celkovou délku 65,6 kilometru a 61 stanic.