Na Výstavišti chtějí lidé virtuální realitu a stezku korunami stromů, ukázal výzkum

Součástí areálu holešovického Výstaviště by mohl být v budoucnu simulátor světových destinací nebo virtuální přenašeč do historie, vyp.lynulo z výzkumu agentury MindBridge Consulting | Foto: Jakub Plíhal

Dostat se z pražského Výstaviště až na Saharu nebo severní pól za několik minut, zažít simulaci druhé světové války nebo se projít po stezce korunami stromů. To jsou projekty, které by podle sociologického výzkumu lidé rádi vyzkoušeli na pražském Výstavišti. Návštěvníci by tam ale kromě virtuálních technologií také rádi ochutnali mezinárodní kuchyni nebo italskou zmrzlinu.

Praha - Lidé ve výzkumu, za který vedení městské společnosti Výstaviště Praha zaplatilo více než 600 tisíc korun, vybírali projekty, které by se jim v budoucnu líbily na pražském Výstavišti.

Mezi nejatraktivnější lákadla zařadili simulátor různých koutů světa na zemi, stezku korunami stromů nebo by se rádi přenesli do historie a zapojili se třeba do druhé světové války. Jejich názor by měl posloužit vedení Výstaviště, aby v příštích letech zatraktivnilo celý areál.

Návštěvníci by tak v budoucnu mohli při výletu na Výstaviště zažít simulaci pobytu v poušti nebo otestovat, jak se cítí člověk v tropickém deštném pralese. Prostory by měly simulovat teplotu, vítr, písek nebo žár.

Mohli by tak poznat, jak funguje virtuální svět, a seznámit se s umělou inteligencí. "Virtuální svět by mohl tvořit základ celého projektu, něco takového v Česku ještě není a podle výzkumu by návštěvníky přilákal," dodal Ladislav Klika, jeden z autorů studie.

Celý koncept by si pak lidé přáli doplnit zajímavou gastronomií. Po chvílích strávených na poušti by se hladoví návštěvníci šli najíst do centra národních kuchyní. To by fungovalo tak, že tři měsíce by tam vařili vietnamskou kuchyni a po třech měsících by se menu proměnilo třeba na čínské nebo řecké. Mezinárodní kuchyni by měla doplnit ochutnávka vín a dům italské zmrzliny.

Vyzkoušet si stáří neláká

Z jedenácti návrhů skončil na posledním místě simulátor stáří. V něm si návštěvník vezme speciální oblečení, brýle a ucpávky uší a rázem zestárne o řadu let. Ve výzkumu se potvrdilo, že o takový simulátor lidé moc zájem nemají - mladí lidé o takovou zkušenost nestojí a staří lidé vědí, jaké to je, říká Klika.

Jak probíhal výzkum Do sociologického výzkumu o budoucí podobě Výstaviště se zapojili Pražané, ale také obyvatelé Středočeského kraje. Celkem 1 300 lidí. Skládal se ze dvou částí, v první z nich skupiny vymýšlely nápady na nové atrakce v areálu, ve druhé se pomocí internetových dotazníků výzkumníci ptali lidí, které z nápadů by preferovali. Mezi dotazovanými byly posíleni lidé s dětmi a obyvatelé, kteří žijí v okolí Výstaviště, tedy v Holešovicích nebo Bubenči.

Vedení Výstaviště tvrdí, že výzkum za statisíce nebyl zbytečný a bude s ním dále pracovat. "Doporučíme představenstvu, aby určitě rozpracovalo na základě doporučení nějaký harmonogram i s návrhy investic," řekla primátorka Adriana Krnáčová (ANO), která je členkou dozorčí rady Výstaviště.

Avšak místopředseda představenstva Ivan Pártl dodal, že o dalších investicích kromě lezecké stěny zatím nerozhodli. "Vznikla pracovní skupina," okomentoval návrh možné podoby Výstaviště.

Vedení města nedávno schválilo Výstavišti zakázku za zhruba 1,25 miliardy korun, z peněz by se měl opravit Průmyslový palác a dostavět levé křídlo, které v roce 2008 zničil požár. Měla by se postavit i nová budova Lapidária, do které má být umístěna Slovanská epopej Alfonse Muchy.