V Praze je prakticky rozhodnuto. ANO jde do opozice, koalici ladí tři strany

Do pražského zastupitelstva se dostane jen pět stran. Jejich zisky jsou absolutně vyrovnané. ČSSD i KSČM vypadnou. V jedenáct večer, po sečtení 70 procent hlasů, vedla ODS s 17,7 procenta hlasů, druzí byli piráti s 17,4 procenta hlasů. Praha Sobě, Spojené síly pro Prahu a ANO byly seřazeny v rozmezí 15,8 až 16 procent.

Praha - V metropoli je po sečtení téměř tří čtvrtin hlasů prakticky rozhodnuto. Do zastupitelstva se dostane jen pět stran, zbylé včetně ČSSD, SPD a KSČM téměř jistě nepřekonají pětiprocentní hranici. Nejblíže k ní má s 3,8 procenta SPD.

A je tak zřejmé, že koalice vznikne složením jakýchkoliv tří z pěti úspěšných stran. Rozdíly mezi nimi jsou totiž minimální. V půl dvanácté večer, po sečtení 75 procent hlasů, vedla ODS s 17,8 procenta hlasů, druzí byli piráti s 17,4. Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu měly těsně přes 16 procent, ANO pak 15,7 procenta.

Nejpravděpodobněji se proto jeví, že Praze bude vládnout trojice piráti, Praha Sobě Jana Čižinského a koalice Spojené síly pro Prahu, složená z TOP 09, STAN, lidovců a několika menších sdružení v čele s Jiřím Pospíšilem.

Praha Sobě totiž již dříve prohlásila, že spojení s ANO či ODS je pro ni nepřijatelné. Piráti sice kategorické ne neřekli, ale i u nich se spolupráce s těmito stranami nejeví moc reálně. A naopak ODS zase spolupracovat s piráty odmítá - na jejich kritice si i postavila svoji komunální kampaň v Praze.

"Budeme vyjednávat se všemi demokratickými stranami, s některými budeme ten průnik hledat spíše obtížněji. Mám na mysli ODS a ANO, které nám blokují naše návrhy směřující k transparentnosti ve sněmovně," uvedl pražský lídr pirátů Zdeněk Hřib s poukazem na zrušení výjimky pro ČEZ v registru smluv.

"Naším cílem je umožnit v Praze změnu k lepšímu. A my jasně říkáme, že s ANO a ODS se ta změna nedá uskutečnit," zopakoval v sobotu večer Jan Čižinský. Ten již také oznámil, že ještě v noci bude jednat se Spojenými silami pro Prahu a zítra s Piráty. "Lídrovi pražské ODS jsem před chvíli potvrdil, že o spolupráci s nimi zájem nemáme," uvedl Čižinský v holešovickém Vnitroblocku za bouřlivého potlesku přítomných.

Pospíšil už také mnohokrát zopakoval, že jsou mu mnohem bližší piráti a Čižinského uskupení. "Je to minoritní alternativa," komentoval možnou spolupráci s ANO Pospíšil, který potvrdil, že první jednání začne ještě dnes v noci s Prahou Sobě. Dvojka Spojených sil pro Prahu Hana Marvanová pak již opakovaně koalici s ODS a ANO prakticky vyloučila.

Kandidát ODS na pražského primátora Bohuslav Svoboda novinářům řekl, že strana půjde do jednání v Praze s tím, co říkala po celou dobu kampaně. "Že jsme ve volbách proto, abychom Prahu rozhýbali, vrátili jí život, o který přišla v posledních čtyřech letech," uvedl. Chce jednat s každým, s kým prosadí priority, které se týkají silničních okruhů, parkování a bydlení.

Lídr ANO na pražského primátora Petr Stuchlík naopak za celý večer mezi novináře ve volebním štábu ANO v pražském obchodním domě Kotva nepřišel a nebylo možné se jej na cokoliv zeptat. "Buďte optimista, žijeme v krásné zemi, ještě nejsou konečné výsledky," reagoval na otázky Aktuálně.cz premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Vyjednávání ale nebude úplně jednoduché. Lídr pirátů Zdeněk Hřib například trvá na tom, že nepůjde do koalice s někým, kdo má více funkcí. A Čižinský by se - pokud by chtěl usednout v radě hlavního města - musel všech svých ostatních funkcí vzdát.

Čižinský, který zároveň vede kandidátku na Praze 7, kde jeho hnutí zatím drtivě vede, se k tomu, jaké funkce si po volbách ponechá, nechtěl vyjádřit. "Nepředbíhejme, musíme se potkat s týmem na Praze 7, a také s případnými koaličními partnery," řekl. Kromě komunální politiky je aktivní také v Poslanecké sněmovně, loni na podzim tam byl zvolen za KDU-ČSL.

Kdo by se za případnou koalici Prahy sobě, Spojených sil pro Prahu a Pirátů mohl stát pražským primátorem, Čižinský okomentovat nechtěl. "Umím si teď představit úplně všechny varianty," odpověděl na otázku, jestli by Prahu mohl vést šéf Pirátů Zdeněk Hřib.