Vlak v Horních Měcholupech srazil člověka, ten na místě zemřel. Trať je neprůjezdná

Osobní vlak srazil odpoledne nedaleko železniční zastávky Praha - Horní Měcholupy člověka, který na místě zemřel. Spojení mezi Hostivaří a Uhříněvsí bylo kvůli vyšetřování tragické nehody přerušeno, cestující mohli využít metro či autobusy pražské MHD. "Ve 14:06 osobní vlak jedoucí z Benešova do Prahy srazil osobu v prostoru, který není veřejnosti přístupný," řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Na místo dorazili i záchranáři. Sraženému člověku už nemohli pomoci, vystřídal je koroner. "Bohužel osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem," uvedla mluvčí záchranné služby Jana Poštová. Nehodu vyšetřuje policie a drážní inspekce. Dopravní omezení by mělo trvat do 17 hodin.

autor: ČTK | před 2 hodinami

