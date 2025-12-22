Vlak na Václaváku i nové tunely. Prahu čeká největší budování od stavby metra v 70. letech

Vlak na Václaváku, dokončený okruh a nové tunely - Prahu čeká největší budování od stavby metra v 70. letech
Přibudou dva nové železniční tunely, které se vzájemně křižují pod hlavním nádražím. Vlak pojede ze Smíchovského nádraží přes nově budovaný Smíchov city skrz zastávky Karlovo náměstí, Václavské náměstí, Hlavní nádraží a Karlín až na Krejcárek, kde vyjede na povrch. Na Václavském náměstí tak budeme moct vystoupit z vlaku. Kdy? Zhruba v polovině století.
Celý projekt dopravní infrastruktury vychází z nového metropolitního plánu a mohl by se začít stavět v roce 2035. Vyžádá si 10–12 let a bude to náročností srovnatelné s budováním metra v 70. letech. „Bude to opravdu obrovské dílo, ale pokud se to podaří, tak věříme, že to bude mít obrovský přínos pro všechny Pražany a i pro všechny Středočechy,“ vysvětluje Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje.
Nový metropolitní plán ale nezapomíná ani na osobní automobilovou dopravu. „Metropolitní plán motoristům pomůže, protože urychlí ty stavby, na které řidiči hodně dlouho čekají, například severní úsek Pražského okruhu,“ dodává Hlaváčkův kolega, urbanista Zdeněk Völfl.
Není přitom pravda, že by Pražané nadměrně jezdili osobním automobilem. „Když se podíváte na Pražany, tak oni se pohybují z nějakých 23 % auty, z 38 % hromadnou dopravou, 39 % pěšky a asi 1,2 % na kole,“ upozorňuje Hlaváček. „Pražané jsou v tomto ohledu úplně na špici.“ Největší problém je podle Hlaváčka propojení se středními Čechami, odkud každý den jezdí tisíce lidí do práce v hlavním městě auty. „Naším největším úkolem je propojit ty železnice a odstavná parkoviště ve Středočeském kraji v jednotlivých stanicích a umožnit násobně zkapacitnit železnici, zavést ji v Praze pod zem a propojit s metrem,“ plánuje Hlaváček.
To znamená po mnoha letech stavět v Praze nové železniční koleje. Stávající železnice je totiž na hraně své kapacity. Například na trať mezi Uhříněvsí nebo mezi Úvaly a centrem Prahy nyní moc nových vlaků nelze dostat. A pokud má v budoucnu do Prahy přijíždět po vysokorychlostní trati kolem deseti vlaků z Brna za hodinu, tak se na stávající tratě nevejdou. Příměstské linky by navíc měly jezdit každých sedm a půl minuty.
A co dalšího nás v Praze čeká? Protažení metra z Motola na Zličín, druhé nejvytíženější nádraží ve městě bude Zahradní Město, kde budou stavět vysokorychlostní vlaky, připravuje se nová linka E – buď metra, nebo nadzemní dráhy – z Letňan přes Vysočany, Nákladové nádraží Žižkov, Bohdalec a Pankrác na Smíchov.