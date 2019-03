Velký zátah na radnici Prahy 1: Exradní je před soudem kvůli reklamě za desítky tisíc

Obvodní soud pro Prahu 1 začal ve středu řešit případ dalšího politika radnice centrální městské části pro podezření z manipulace s veřejnými zakázkami. Před senátem soudkyně Dany Šindelářové stojí někdejší zástupce starosty Prahy 1 za ODS a posléze člen majetkového výboru zastupitelstva Michal Valenta (ODS) s obžalobou, že firmu JC Decaux zvýhodnil při pronájmu reklamních panelů v metru, takzvaných citylightů.

Valenta za to podle obžaloby získal 200 tisíc korun, které prý firmě vyfakturoval jako údajnou poradenskou činnost. "Tento fiktivní smluvní vztah uzavřel, aby zastíral skutečnou činnost, tedy využívání interních informací," uvedl státní zástupce Jan Lelek.

Paradoxní přitom je, že údajná odměna měla činit mnohonásobek sumy, kterou firma JCDecaux uvedeným pronájmem získala. Podle obžaloby totiž šlo o pronájem pouhých čtyř reklamních poutačů v podchodu metra Staroměstská za roční nájemné 68 tisíc korun.

"Rozhodující není výše prospěchu, ale to, že vůbec nějaký v této souvislosti dostal," uvedl státní zástupce Jan Lelek. Spolu s Valentou je obviněna i sama firma JCDecaux a její technický ředitel Tomáš Tenzer, který měl na starosti pronájem reklamních ploch.

Za uvedený trestný čin - sjednání výhody při zadání veřejné zakázky - je sice možné podle trestního zákoníku udělit od dvou do osmi let vězení, ale vzhledem k uvedeným sumám je nepravděpodobné, že by se případný trest výrazně lišil od minimální sazby. Valentův případ je přitom jen vedlejší efekt jiné kauzy, kterou obvodní soud začal řešit již loni na podzim.

Zařídíme výhodně pronájem

O zakázky radnice první městské části se začala policie zajímat na podzim roku 2016 kvůli podezření, že někteří lidé spjatí s radnicí inkasují statisícové úplatky za to, že zařídí výhodný pronájem jejích prostor. A nasadila také odposlechy.

V únoru 2017 pak spustila velký zátah a zadržela tehdejšího šéfa ODS na Praze 1 a předsedu finančního výboru zastupitelstva Martina Skálu a další tři lidi. Sám Skála, který byl i členem majetkového výboru, skončil na dva měsíce ve vazbě. Případ začal projednávat soud loni v listopadu.

A právě z uvedeného případu se odvíjí i příběh Valenty a reklamy pro JCDecaux. Policie totiž kvůli Skálovi nasadila odposlechy i na další členy majetkového výboru zastupitelstva včetně Valenty. A v nich zaznamenala, jak se Valenta baví s Tenzerem o ceně za uvedené citylighty. A současně zjistila, že Valenta je na výplatní listině JCDecaux a v uvedeném období od ní dostal 200 tisíc korun.

Své jméno bych nepoškodil

Valenta před soudem obžalobu označil za nesmyslnou. "Dvacet let jsem byl činný ve veřejné správě a určitě bych nechtěl nějak takto poškodit své jméno," uvedl Valenta, který popsal svoji kariéru, kdy v roce 1997 pracoval jako referent v Senátu, kde se postupně vypracoval až na tajemníka Stálé komise Senátu pro krajany, žijící v zahraničí. Poté se stal za ODS na Praze 1 zastupitelem a od roku 2006 do roku 2010 místostarostou, zodpovědným za správu majetku městské části. V uplynulém volebním období pak pracoval v několika komisích, především majetkové.

Telefonáty, kdy se s Tenzerem bavil o uvedených poutačích, vysvětloval tím, že pouze na žádost vedoucí odboru majetku zjišťoval, jaká je obvyklá cena za pronájem citylightů. Městská část totiž chtěla vyhlásit záměr vitríny pronajmout, ale nevěděla za kolik. Policie i žalobce tak obsah telefonátů špatně interpretovali.

"Poskytoval jsem poradenství v optimalizaci majetku, proto mě oslovila, jestli bych nevěděl, jaká cena je běžná," vysvětloval s tím, že se zeptal právě Tenzera proto, že ho znal. Navíc opakovaně zdůraznil, že o žádnou veřejnou soutěž nešlo, ale pouze o takzvaný záměr, který byl navíc špatně vypsán, a tak musel být zrušen a vypsán znovu.

Při druhém vypsání se pak jako zájemci přihlásily JCDecaux a EuroAWK. Vyhrála prvně jmenovaná firma, když nabídla roční nájem 68 tisíc, o osm tisíc víc než konkurence. Podle Lelka přitom byla JCDecaux zvýhodněna, protože věděla, kolik její konkurence nabídla.

Lelek navíc dává do souvislosti to, že Valenta v uvedeném období JCDecaux fakturoval poradenské služby. Valenta i Tenzer ale odmítli jeho interpretaci, že by fakturované služby byly fiktivní a měly zastřít, že je to odměna za ovlivnění zakázky či vynášení informací z radnice.

Učil mě mluvit

Tenzer tvrdí, že v době, kdy proti firmě běžela mediální kampaň, kterou příliš nezvládala, najala si Valentu, aby jí radil, jak vystupovat. "Byli jsme pod velkým tlakem konkurenční společnosti Bigboard, takže jsem uvítal příchod člověka, který rozumí, jak nás veřejnost vnímá," popsal Tenzer.

A uvedené čtyři poutače byly pro něj pod rozlišovací schopností a bylo by nesmyslné kvůli takové "drobnosti" někoho ovlivňovat. "Máme 200 000 reklamních ploch v ČR. Já mám na starosti naši skupinu v celé republice, moje rozlišovací schopnost je na úrovní primátorů měst," popisoval.

A práci Valenty kvituje, naučil jej prý komunikovat s lidmi. "Naučil mě nové výrazy, které jsem do té doby nepoužíval. Jsem vystudovaný technik, vždy jsem se rozepsal o technologiích, Valenta mě naučil, že to není důležité, že je důležité aby byl hezký obrázek," popsal.

Soud po výpovědích obou obžalovaných případ odročil na červen, kdy by měli vypovídat svědci.