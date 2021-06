Velká Chrchle či Virohrady. Praha v nové očkovací kampani pro mladé sází na vtip

Očkování mladších lidí proti covidu-19 chce Praha podpořit novou kampaní, která ukazuje, jak pandemie měnila podobu města. Mezi lidmi nižšího věku je o očkování nižší zájem, přesto je jejich zájem o vakcinaci pro úspěch boje proti koronaviru důležitý, řekla radní pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě). Vizuální podobu plakátů obdržela Praha zdarma.

"Kampaní chceme v této době znovu podpořit zájem o očkování. Zaměřujeme se hlavně na mladší ročníky, protože víme, že tam je ještě rezerva v tom, kolik lidí by se mohlo zaregistrovat (k očkování) a naočkovat. Zdravotní dopady na mladší ročníky jsou menší, ale určitě není radno je podceňovat," řekl primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti). Varoval před možnými dlouhodobými následky onemocnění covid-19 i pro osoby mladšího věku, které onemocnění prodělají.

Plakáty s hravými texty jako "Stonůlky - Městská čtvrť proměněná vlivem pandemie", "Chorloj - Památka, která kvůli pandemii přišla o turisty" či "Velká Chrchle - Místo, kde se víc kašlalo než závodilo" a ve výrazných barvách jsou už k vidění například na plochách městského mobiliáře a na digitálních plochách. Dále by se měly objevit v on-line médiích a na sociálních sítích. Počítá se i s umístěním kampaně na obrazovky v budovách nemocnic v hlavním městě.

Tohle je naše nová kampaň k očkování. Je plná slovních hříček, můžete se podívat na Marodní třídu, Virohrady nebo Výstavpříště. Jak se vám líbí? 😀 pic.twitter.com/EGx2Zu0Fu1 — Hlavní město Praha (@PrahaEU) June 24, 2021

Celkově by náklady na kampaň neměly překročit 300 000 korun, protože se budou využívat plakátovací plochy hlavního města a jeho příspěvkových organizací.

Agentura DDB Prague zpracovala pro hlavní město kampaň na podporu očkování proti koronaviru už v únoru. Vizuály pracovaly s motivy rodiny, podnikání a vzdělávání, které měli odkazovat k návratu do běžného života před pandemií.

Radní chce uvádění přesné adresy pro karanténu

Město také provozuje očkovací centrum v Kongresovém centru, kde nyní podle Hřiba očkují přes 2000 osob denně, a připravilo prostřednictvím své firmy Operátor ICT web ockovani.praha.eu. Ten má podle dřívějšího primátorova sdělení lidem nabízet relevantní informace k očkování, na jejichž základě se mají svobodně, ale informovaně rozhodnout, zda se nechají naočkovat. Na webu jsou k dohledání například mapa očkovacích center, počty osob očkovaných v Praze a také informační videa a sekce, v níž odborní garanti vyvracejí nejčastější mýty a dezinformace spojené s vakcinací.

Johnová v souvislosti s hrozícím rozšířením nakažlivější mutace koronaviru zvané delta a s rostoucím reprodukčním číslem v hlavním městě kritizovala podobu karantény a podobu formuláře pro cestující do Česka. Dokument by podle radní měl být upraven tak, aby se do něj uváděla přesná adresa pro pobyt v karanténě, nikoliv pouze jméno města. Stávající situace podle Johnové brání pracovníkům hygienické stanice uskutečnit trasování a kontroly.

Hygieně by podle radní rovněž usnadnilo práci, kdyby v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) byli označeni lidé, kteří přijíždějí do Česka z oblastí s vysokým výskytem onemocnění covid-19. Samotná karanténa by měla být upravena tak, aby byla přívětivější pro osoby, které se setkaly s pozitivní osobou, ale sami covidem nakažené nejsou. To by vedlo k tomu, že by se covidem nakažení lidé nebáli nahlašovat své kontakty, dodala.

Město má rovněž v plánu naočkovat proti covidu-19 bezdomovce. Klienti azylových domů, kde vakcínu podává mobilní tým z Městské polikliniky, se už podle Johnové očkují. Lidé, kteří žijí na ulici a jichž je asi několik stovek, by se mohli očkovat jednodávkovou vakcínou Janssen. Zatím však Praha podle radní čeká na vyjádření ministerstva zdravotnictví, zda se může vakcína použít pro různé věkové skupiny.

To, že očkování osob žijících na ulici neřeší systematicky ministerstvo zdravotnictví, označil pražský primátor za "naprosté selhání ministerstva zdravotnictví".