AKTUALIZOVÁNO před 56 minutami

Do pražské Zenklovy ulice se v sobotu 1. září vrátí po osmiměsíční rekonstrukci tramvajová doprava. Novinářům to řekli zástupci města, radnice Prahy 8, Technické správy komunikací (TSK) a dopravního podniku (DPP). V Zenklově ulici byly opraveny tramvajové koleje, vozovka i inženýrské sítě. Práce, které začaly v lednu, vyšly na více než 150 milionů korun. Auta budou moci zatím jezdit pouze ve směru do centra. V sobotu se tramvaje vrátí také do Vinohradské ulice.