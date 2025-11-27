V pražských Nuslích masivně unikal plyn, doprava už je obnovena

Hasiči o tom informovali na síti X. Mluvčí Pražské plynárenské Distribuce Jan Srb řekl, že blíže neurčená firma narušila potrubí při stavebních pracích.
"V Jaromírově ulici, v Nuslích, došlo k masivnímu úniku plynu. Jednotky na místě evakuují sousední budovy. Provoz včetně MHD je zastaven. Na místě spolupracujeme s policií a záchranáři," uvedli hasiči.
"Někdo nám poškodil plynovod při stavebních činnostech," řekl mluvčí Pražské plynárenské Distribuce. Podle něj firma požádala o součinnost hasiče.