Praha

V pražských Nuslích masivně unikal plyn, doprava už je obnovena

ČTK ČTK
Aktualizováno před 18 minutami
Pražští hasiči ráno zasahovali u masivního úniku plynu v Jaromírově ulici v Nuslích. Evakuovali okolní budovy, silniční provoz včetně tramvajových linek byl zastaven. Na místě byly všechny složky integrovaného záchranného systému. Únik plynu se již podařilo zastavit, řekl mluvčí plynárenské distribuce. Lidé nebyli bez dodávek, doprava byla obnovena.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Jakub Plíhal

Hasiči o tom informovali na síti X. Mluvčí Pražské plynárenské Distribuce Jan Srb řekl, že blíže neurčená firma narušila potrubí při stavebních pracích.

"V Jaromírově ulici, v Nuslích, došlo k masivnímu úniku plynu. Jednotky na místě evakuují sousední budovy. Provoz včetně MHD je zastaven. Na místě spolupracujeme s policií a záchranáři," uvedli hasiči.

"Někdo nám poškodil plynovod při stavebních činnostech," řekl mluvčí Pražské plynárenské Distribuce. Podle něj firma požádala o součinnost hasiče.

 
