před 3 hodinami

V Praze-Běchovicích projel v sobotu odpoledne nákladní vlak návěstidlo zakazující jízdu. Na výhybce vznikla hmotná škoda asi 100.000 korun. ČTK to řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Původní informace, že vlak vjel do cesty expresu, se nepotvrdily, dodal. "Ve 13:00 došlo k nedovolené jízdě nákladního vlaku za návěstidlo zakazující jízdu. Původnímu ohlášení, že vlak tím ohrozil jiný, se nepotvrdilo," uvedl Drápal. Dodal, že druhý vlak ještě neměl určenou cestu tak, aby se dostaly do kolize. Na místě podle něj pracují vyšetřovatelé Správy železniční dopravní cesty.

autor: ČTK | před 3 hodinami

