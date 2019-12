Čižinského koalice na Praze 1 ztratila většinu, jedno z uskupení vypovědělo smlouvu

Uskupení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů a LES) v Praze 1 vypovědělo koaliční smlouvu s Prahou 1 sobě, Piráty a Zelenou pro jedničku. Důvodem je podle textu výpovědi dlouhodobý názorový nesoulad. Koalice vedená starostou Pavlem Čižinským (Praha 1 sobě) tím ztrácí většinu a je možné, že na úterním jednání zastupitelstva současné vedení městské části skončí.

"Vnímáme, z našeho pohledu neuspokojivě, dlouhodobý, a bohužel prohlubující se, názorový nesoulad," stojí ve výpovědi. Má se týkat například dokončení privatizace bytů, grantů na obnovu domovního fondu, zvyšování nájemného, personální situace na úřadě, obecného pohledu na soukromé vlastnictví a podnikání, a především způsobu řízení chodu úřadu.

Pod výpovědí je podepsán první místostarosta Petr Hejma za STAN, Michal Caban z Iniciativy občanů a Petr Burgr za KDU-ČSL. Tyto strany šly do voleb jako uskupení My, co tady žijeme. Pokud by se nyní dohodli s dosavadní opozicí (v ní je ANO, ODS a TOP 09), mohli by mít v zastupitelstvu většinu. O tom se bude s největší pravděpodobností rozhodovat na zastupitelstvu, které se koná v úterý od 16:00.

Starosta Čižinský upřesnil, že koaliční smlouvu vypověděli tři zastupitelé ze čtyř. "Výpovědní doba je podle smlouvy jeden měsíc, během kterého uděláme všechno pro udržení současné koalice. Výpověď koaličního partnera rozhodně bereme velmi vážně. Vyslechneme si podrobně jeho návrhy a budeme společně hledat řešení," uvedl.

Nepřeji si návrat starých časů, říká starosta

Čtvrtý člen klubu My, co tady žijeme Martin Kotas z něj vystoupil. "Již nejsem členem zastupitelského klubu My, co tady žijeme," informoval v neděli Kotas na Facebooku s tím, že má výhrady k současné koalici, ale zároveň si ani nepřeje návrat "starých časů".

"Distancujeme se rozhodně od kroků našeho zřejmě již bývalého koaličního uskupení 'My, co tady žijeme' směrem k fixaci starých obchodních vazeb a pořádků, jdoucích proti koalici, která se sice možná někdy nešikovně, ale rozhodně s dobrou vůlí, snažila prosadit kroky v zájmu obyvatel Prahy 1, nikoliv jen na Praze 1 obchodujících firem. Veškeré kroky 'My, co tady žijeme' byly podniknuty bez našeho vědomí a nesouhlasíme s nimi," uvedla na Facebooku strana Liberálně ekologická strana v Praze 1, která byla součástí uskupení My, co tady žijeme.

Také Čižinský říká, že chce udělat všechno pro to, aby zabránili "návratu starých pořádků". "Tedy aby se do vedení městské části vrátili trestně stíhaní zastupitelé ODS a TOP 09, kteří na Praze 1 reprezentují to nejhorší, co se v uplynulých volebních obdobích dělo a čemu se voliči v posledních volbách jasně postavili," uvedl. Narážel tím na fakt, že někteří opoziční zastupitelé čelí stíhání v souvislosti s prodejem bytů v minulém volebním období.

Starostové na problémy upozorňovali podle Hejmy dlouho

V podobném duchu jako Čižinský se vyjádřil zastupitelský klub Pirátů, podle kterého není situace finální. S tím ale nesouhlasí Hejma, který řekl, že v dalších koaličních jednáních moc smysl nevidí. "Nevím, co by se ještě dalo dalšího vymyslet," řekl.

Dodal, že do klubu My, co tady žijeme vstoupili zastupitelé TOP 09 a dále budou postupovat společně. "Musíme si probrat všechny varianty, samozřejmě nabídky ke spolupráci od ostatních stran máme," řekl. Doplnil, že také nestojí o "návrat starých pořádků".

Klub podle Hejmy na problémy upozorňoval dlouho, ale řešení se i přes snahy nenašlo. "Stav na radnici je podle našeho názoru katastrofální, lidé nám chtějí odcházet. Bohužel se projevuje nezkušenost, o které jsme věděli, ale přeci jenom už to trvá rok," uvedl.

Jejich uskupení je podle Hejmy středo-pravicové a reprezentuje střední třídu, která například podniká či jezdí auty, což se neslučuje s některými kroky ostatních stran. Zmínil také podezření, že někteří zastupitelé koaličních partnerů nebydlí v Praze 1.

Diskuse o fungování koalice v Praze 1 v minulých týdnech vyvolal pirátský radní David Bodeček, který odeslal koaličním partnerům otevřený dopis s kritikou dosavadní spolupráce a fungování úřadu městské části. Vyvolalo to jednání, na základě kterých minulý týden uvedl, že ve funkci radního zůstane. Podle zástupců My, co tady žijeme nicméně jeho výhrady, se kterými se ztotožnili, stále platí a dojednané řešení považují za kosmetické.

Loňské volby v první městské části vyhrála Praha 1 sobě, která získala šest mandátů v 25členném zastupitelstvu. Druhá byla ODS s pěti křesly a třetí Piráti se čtyřmi mandáty. Volební koalice My, co tady žijeme obsadila rovněž čtyři křesla. TOP 09, která v minulém volebním období vládla společně s ODS a ČSSD, získala tři mandáty. Do zastupitelstva se dostalo ještě ANO se dvěma křesly a Zelená pro jedničku s jedním. Stávající koalice (Praha 1 sobě, Piráti, Zelená pro jedničku a My, co tady žijeme) má v 25členném zastupitelstvu většinu 15 hlasů.