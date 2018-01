před 4 hodinami

Před deseti dny, 19. ledna 2018 nechal pražský magistrát uzavřít Libeňský most pro veřejnou dopravu. Pirátská strana nabídla cestujícím dopravu přes most rikšou. V lednu 2016 podal návrh na prohlášení mostu za kulturní památku Adam Scheinherr z iniciativy Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat. Příští měsíc má ministerstvo rozhodnout. "Uzavření mostu je nátlak na památkáře, aby umožnili most zbourat" říká Scheinherr.

autor: Ludvík Hradilek | před 4 hodinami

Hlavní zprávy