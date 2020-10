Smutný příběh ruiny z Vršovic. Eden byl sídlem neřesti i kultury, co ho čeká dál?

Stojí jen pár kroků od radnice Prahy 10 a roky už chátrá. Uvnitř kulturního domu Eden se hromadí zařízení ze škol, část parket hlavního sálu vytrhala voda, z temnoty kinosálu někdo odnesl krajní sedačky. Městská část tvrdí, že má plán, jak se stavbou z doby pozdního socialismu naloží. Za ty roky už několikátý.

Podívejte se na reportáž z patnáct let zavřeného KD Eden ve Vršovicích. | Video: Blahoslav Baťa, Kristýna Pružinová

Na pestrost akcí si vršovický kulturní dům, který zahájil provoz v roce 1987, nemohl stěžovat. V Edenu si například zahrála tehdy začínající německá skupina Rammstein nebo americký rapper GZA. Konali se zde tanenční, maturitní plesy, diskotéky, soutěž v magii nebo výstavy exotické zvěře. Chodilo se do kina a do restaurace. "Ta byla na tehdejší dobu na solidní úrovni," tvrdí místostarosta za ODS Martin Sekal, který o interiéru KD Eden tvrdí, že je v tuto chvíli silně zdevastovaný a nepoužitelný.

Samotný dům postavili jako železobetonový skelet se zavěšeným pláštěm z kovových a skleněných panelů. Je částečně obložený kamenem, dřevěnými podhledy. Sloužil zhruba 18 let. Naposledy ho měl v nájmu bývalý boxer v těžké váze Blažej Láncoš, se kterým se radnice soudila o neplacení nájmu. Když Eden získala zpět, z kraje roku 2006 ho definitivně zavřela. "Udržování této ruiny od uzavření do současnosti stálo radnici 26 milionů korun," vypočítává Sekal.

Slavia prostory KD Eden nevyužila, občas se tu staví filmaři



Když stavba osiřela, ukradli zloději měděné plechy ze střechy a do Edenu začalo zatékat. Voda si razila cestu i hlavním sálem, do kterého se vešlo až 800 lidí. V kinosále ponořeném do úplné tmy je několik krajních sedaček vytržených a chybí. Značnou část prostor zabírá kuchyně, přípravna jídla a sklady pro potraviny. "Ty prostory okolo přípravy pokrmů jsou neskutečně předimenzované," tvrdí Sekal.

O prostory projevily před pěti lety zájem i fotbalová Slavia a Bohemians 1905, které uvnitř chtěly zřídit síně tradic obou klubů a místnosti pro setkávání fanoušků. Z toho ale sešlo. Dnes si hlavně foyer v prvním patře občas pronajímají filmaři a producenti reklam. Několik záběrů do chystaného seriálu My děti ze stanice Zoo pro Amazon Prime si zde natočili i němečtí filmaři.

Současné vedení Prahy 10 chce nyní vypsat architektonickou soutěž a podle ní se rozhodnout, jak využít nejen KD Eden ale celé přilehlé okolí. Ani po 15 letech se to ale zatím nikomu nepodařilo.