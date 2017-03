Úřad dal bleskově zelenou fastfoodu na rušné silnici. Vždyť se tam nesmí stavět, diví se architekti

před 43 minutami

Na Praze 8 může vyrůst restaurace s rychlým občerstvením uprostřed frekventované silnice. Tamní stavební úřad loni v srpnu vydal zrychleně územní rozhodnutí, podle Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) ale jednal v rozporu s územním plánem, tudíž by se na tomto místě vůbec nemělo stavět. S výstavbou nesouhlasí ani někteří zastupitelé Prahy 8 a spolu s neziskovými organizacemi zvažují, že podají stížnost k soudu. Vedoucí stavebního odboru Prahy 8 Pavel Kryštof však tvrdí, že vše je v pořádku a rozhodnutí bylo vydáno v souladu s územním plánem.

Praha - Stavební úřad Prahy 8 loni v létě vydal územní rozhodnutí pro stavbu restaurace s rychlým občerstvením uprostřed vytížené čtyřproudové komunikace na pražském Střížkově. Úřad rozhodl za tři měsíce, což je podle kritiků nebývale rychlé. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) navíc upozorňuje, že zamýšlená stavba je v rozporu s územním plánem.

Hlavním argumentem institutu je, že pozemky jsou součástí komunikace - rušné Střelničné ulice, a je zde tedy beze změny územního plánu nepřípustné stavět. "Návrh je v rozporu s územním plánem. Nebyla zde schválena žádná změna územního plánu, která by záměr umožnila," upozornila na problém tisková mluvčí IPR Kateřina Glacnerová. Podle IPR je tedy rozhodnutí možné napadnout u soudu.

Projednání sporného projektu na zastupitelstvu se pokoušel prosadit člen komise pro životní prostředí Antonín Sysel, záhy byl ale odvolán z funkce. Sám tvrdí, že důvodem byly právě jeho aktivity kolem plánované stavby.

"Byl jsem za ANO v komisi pro životní prostředí, ale nebyl jsem členem strany. Chtěl jsem, aby se to projednalo na komisi a zařadit to do bodu na jednání zastupitelstva. Než jsem to stihl udělat, tak mě místostarosta Matěj Fichtner odvolal," popisuje svou snahu zastavit projekt Sysel.

"Je to mezi dvěma zastávkami, před tím je kruhový objezd a za tím nájezd na dálnici. Je to nesmyslné místo a pro sídliště to nemá žádný význam, naopak se zvýší počet aut přijíždějících do sídliště a s tím i prašnost a hlučnost, což se odrazí na životním prostředí," doplnil Sysel, který je v současnosti členem Sdružení Střížkov. Ani to se záměrem nesouhlasí a zvažuje, že ve spolupráci s neziskovou organizací Arnika napadnou rozhodnutí u soudu. Proti rozhodnutí se postavila například i zastupitelka Vladislava Vojtíšková (Osmička sobě a nezávislí).

Společnost DKE s.r.o. Stavební firma DKE s.r.o. se již v roce 2013 pokoušela postavit benzínovou stanici v pásu mezi komunikacemi na Střížkově, teď zde firma chce postavit rychlé občerstvení. Jednatelem společnosti je Jan Kolář, ale většinovým společníkem je podnikatel Libor Votruba, jež mimo jiné vlastní akciovou společnost Taiko. Ta každoročně pořádá vánoční a velikonoční trhy v Praze. Prostřednictvím této firmy má v pronájmu také Žluté lázně v pražském Podolí. V minulosti se spekulovalo o tom, že Votruba spolupracuje s lobbistou Romanem Janouškem. To však Votruba popřel a jako důkaz odkryl jména akcionářů svých firem. Vysoké pozice má v osmi dalších firmách.

Podle radnice nemá Syslovo odvolání s projektem nic společného. "Pan Antonín Sysel byl odvolán z komise pro životní prostředí na základě požadavku koaliční strany (ANO je součástí koalice na Praze 8, pozn. red.), která má právo nominovat počet členů v komisích rady městské části. Důvodem pro jeho odvolání nebyla jeho snaha blokovat výstavbu rychlého občerstvení," odpověděla Anna Patočková, tisková mluvčí Prahy 8.

Pozemky, na kterých má rychlé občerstvení včetně obsluhy pro řidiče vyrůst, patří hlavnímu městu, ale od roku 2012 je má v pronájmu stavební firma DKE, která za návrhem stojí. Jejím většinovým společníkem je Libor Votruba, který si zároveň přes firmu Taiko pronajímá Žluté lázně a provozuje trhy v centru metropole.

Stanovisko společnosti se redakci získat nepodařilo, podle důvěryhodných informací ale o stavební povolení, které je k zahájení stavby potřebné, zatím nezažádala.

První pokus něco zde postavit byl v roce 2013, ale tehdy vydal IPR zamítavé stanovisko, zvláště kvůli velké dopravní zátěži Střelničné ulice, jíž tehdy projelo denně 28 tisíc aut. O současném plánu architekti IPR dosud nevěděli.

Starosta Prahy 8 Roman Petrus pro Aktuálně.cz řekl, že rozhodnutí vydala státní správa, nikoliv samospráva, a té podle něj nepřísluší se k řízení nějak vyjadřovat. "Pokud bude vše legální, v zásadě mi to tam nevadí, ale rozhodně nebudu bojovat za to, aby to tam bylo nebo nebylo. Na Praze 8 mi vadí hrozně moc staveb. Proti řadě z nich jsem se dokonce odvolával," sdělil svůj názor na stavbu rychlého občerstvení Petrus.

Dodává také, že mu minulý týden přišlo několik stížností na vydané územní rozhodnutí. Stěžovatele vybídl k tomu, aby si zjistili, jak se proti tomu dá odvolat a udělali to. Podle starosty je v tomto případě odvolacím orgánem magistrát a samospráva s tím nemá nic společného. Vedoucí stavebního odboru Pavel Kryštof si je jistý, že je vše v pořádku a rozhodnutí bylo vydáno v souladu s územním plánem.

