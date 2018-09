Ucpala se roura. Lidé hází do toalet, co nemají, říká k výbuchu výkalů správce kanálů

"Tlak pak nadzvedl kanalizační poklop a odpadní voda vytekla s dalšími nečistotami na komunikaci," vysvětlil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací.

Praha - Za pondělní výbuch kanalizace v Praze 6, během něhož byly do okolí rozmetány fekálie a kusy toaletního papíru, mohla ucpávka kanalizačního řadu.

"Tlak pak nadzvedl kanalizační poklop a odpadní voda vytekla s dalšími nečistotami na komunikaci," vysvětlil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek, proč k nehodě v Evropské ulici došlo.

Za zneprůchodnění kanalizace mohou podle mluvčího především neukáznění lidé. "Házejí do kanalizace, co nemají, například hadry, hygienické potřeby, ubrousky. Do kanalizace také vylévají tuky, které se srazí, na to se pak nabalí tyto nečistoty a vytvoří ucpávku," popsal mluvčí, jak k takovým haváriím dochází. Ucpávají se podle něj především kanalizace s menším průměrem.

Problém s ucpanou kanalizací řeší PVK opakovaně především v centru Prahy. "Máme krizová místa okolo Staroměstského náměstí, Malé Strany, kde je velká koncentrace restaurací, které nedbají na pokyny a vylévají tuky do kanalizace," doplnil Mrázek.

Pražské vodovody a kanalizace upozorňují, že kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod, tedy vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní či mytí nádobí.

"Rozhodně se do kanalizace nesmí dostat biologický odpad - zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů, tuky - fritovací a motorové oleje, veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky," zdůrazňují PVK na svém webu tím, že to vše může ohrozit samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod.

Na pražskou stokovou síť je napojeno 1,25 milionů obyvatel.