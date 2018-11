U Tančícího domu se srazily tramvaje, na místě je deset lehce zraněných

Kolem 14:00 se ve čtvrtek v Praze na Jiráskově náměstí srazily tramvaje. Podle Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy je na místě šest lehce zraněných osob, kterým hasiči zajistili posttraumatickou péči. Provoz v místě nehody je omezen.

Záchranáři ohledně srážky aktivovali traumatologický plán. "Aktuálně kontaktujeme zdravotnická zařízení ohledně kapacit pro poskytnutí následné péče pacientům," napsali na Twitter. Na místě je i speciální zdravotnický vůz Atego. Pražští hasiči uvedli, že nebylo třeba nikoho vyprostit.

Podle mluvčího policie Jana Daňka jedna z tramvají zřejmě nedobrzdila a zezadu narazila do tramvaje stojící před ní.

"Je to mimo křižovatku, takže to do křižovatky nezasáhlo. Samozřejmě je omezena tramvajová i automobilová doprava, protože tam zasahují složky Integrovaného záchranného systému," uvedl Daněk.

Tramvajové linky místo nehody objíždí. Podle informací na webu pražského dopravního podniku jsou tramvaje číslo 17 ze zastávky Palackého náměstí a linky 5 a 9 ze zastávky Zborovská odkloněny po trase Karlovo náměstí - Novoměstská radnice a dál po svých trasách.