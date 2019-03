před 1 hodinou

Ulice v pražských Řeporyjích ponese jméno umučeného faráře Josefa Toufara. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí schválila rada hlavního města. Státní bezpečnost Toufara obvinila ze zinscenování takzvaného číhošťského zázraku, kdy se v tamním kostele několikrát pohnul kříž na oltáři. Od dodnes neobjasněné události v kostele Nanebevzetí Panny Marie letos uplyne 70 let, od smrti kněze 25. února uplynulo 69 let.

"Název po zavražděném číhošťském faráři Josefu Toufarovi navrhla místopisná komise ve spolupráci s městskou částí s přihlédnutím k sedmdesátému výročí této tragické události," píše se v materiálu. Ulice Toufarova bude pojmenována ulice, která je kolmá k ulici U Řepory. V prosinci 1949 se v číhošťském kostele při mši údajně několikrát pohnul kříž na oltáři. Událost se prý později opakovala. Vládnoucí komunistický režim toho využil k útoku na katolickou církev. Toufar byl zatčen 28. ledna 1950. Zemřel v pražské nemocnici, kam byl z Valdic převezen ve zbědovaném stavu po krutém mučení, bylo mu 47 let. Sadista s básnickým jménem. Estébák Mácha umlácení faráře Toufara nikdy nelitoval číst článek Materiál, který v pondělí schválila rada, se zabývá také pojmenováním dalších ulic v hlavním městě. V Praze 4 bude nově ulice pojmenovaná po Heleně Kočvarové, zakladatelce nadace na podporu potřebných, z jejíž pozůstalosti bylo financováno vybudování paliativního centra Cesta domů. Nová ulice na Zličíně bude nově Želetická. Další čtyři ulice budou kvůli nové výstavbě prodlouženy, je to ulice U Řepory v Řeporyjích a ulice Horkého, Pacholíkova a Na Komořsku v Modřanech.