Student zasadil spolužačce 65 ran nožem, za pokus o vraždu dostal čtyři roky

Za pokus o vraždu spolužačky uložil pražský městský soud osmnáctiletému studentovi čtyři roky vězení. Chlapcova přítelkyně si má odpykat o rok méně za to, že ho k činu navedla, když zjistila, že jí byl se spolužačkou nevěrný. Oběma obžalovaným bylo v době činu sedmnáct let. Verdikt zatím není pravomocný.

Student podle rozsudku zaútočil na svou spolužačku loni 13. listopadu poblíž jejího bydliště v Horních Měcholupech. Nejprve se jí podle soudu pokusil zezadu podříznout. "Ta rána byla velmi povrchní, prostě se to bál udělat. Kdyby přitlačil, byla by to rána poslední," konstatoval předseda soudního senátu Jan Kadlec.

Když se dívka útočníkovi vysmekla a začala křičet, údajně jí zasadil dalších 64 ran do hlavy a obličeje, hrudníku a rukou. Zachránili ji svědci, kteří si mladíkova počínání všimli, zaplašili ho a do příjezdu záchranářů jí poskytli první pomoc.

Chlapce prý k činu přiměla jeho přítelkyně, která v létě přišla na to, že jí byl se spolužačkou nevěrný. Podle soudu mu opakovaně vyhrožovala, že spáchá sebevraždu, pokud její sokyni nezabije. Hoch jí to uvěřil. Znalci uvedli, že jejich vztah byl patologický a že student byl na přítelkyni zcela závislý. Dívka díky aplikaci v mobilu kontrolovala, kde se její přítel zrovna nachází. Rozvinula se u něj tzv. porucha přizpůsobení, kvůli které také výrazně zhubl.

Student se k vraždě nějaký čas odhodlával. Na spolužačku čekal už 6.listopadu v místě jejího bydliště, neměla na něj však čas. O den později se setkali a zhruba půl hodiny se procházeli v lesoparku. Jeho oběť pak u soudu vypověděla, že už tehdy měl na sobě pracovní rukavice a pořád opakoval, že se jeho přítelkyně zabije. K činu se tehdy podle soudu neodhodlal, ačkoliv mu přítelkyně zrovna zajišťovala alibi tím, že platila jeho kartou na Hlavním nádraží.

V den útoku 13.11. si na dívku údajně opět počíhal v rukavicích a se zavíracím nožem. Po útoku odjel za přítelkyní. "Po činu se chovala zcela racionálně, zahlazovala stopy," poznamenal na adresu obžalované Kadlec. Dívka sice popírala, že by přítele k něčemu naváděla, soud se ale přiklonil k tomu, co tvrdil mladík.

Kadlecův senát dvojici také uložil, aby napadené studentce společně uhradili 2,3 milionu za způsobenou újmu. Chlapec má navíc zaplatit 360 000 zdravotní pojišťovně a 50 000 ministerstvu spravedlnosti, které oběti poskytlo peněžitou pomoc.

Státní zástupkyně požadovala pro oba mladistvé obžalované ekvivalent výjimečného trestu u dospělých, tedy potrestání v sazbě pěti až deseti let vězení. Podle soudu to ale u dívky kvůli právní kvalifikaci jejího skutku vůbec nepřicházelo v úvahu. U chlapce pak soudce tuto možnost nevyžil s ohledem na to, v jakém psychickém stavu mladík v době činu byl. "Volil v hlavě mezi smrtí jedné ze dvou dívek. Odporuje to jeho naturelu, není to typický násilník," podotkl Kadlec.

Soud tak oběma obžalovaným ukládal v souladu se zákonem o soudnictví ve věcech mládeže trest v sazbě jednoho až pěti let vězení. Kadlec ale zároveň poznamenal, že kdyby byl chlapec o půl roku starší, od soudu by odešel se zhruba patnáctiletým trestem.