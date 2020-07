Stát má územní rozhodnutí pro úsek 511 Pražského okruhu. Stavba možná začne už letos

Italský senátor Matteo Salvini může být souzen v další kauze týkající se jeho protiimigrační politiky, kterou prosazoval jako ministr vnitra od června 2018 do září 2019. Horní komora parlamentu ho zbavila imunity pro trestní stíhání kvůli tomu, že loni v srpnu odmítl povolit vylodění migrantů z humanitární lodi Open Arms v italském přístavu. Informovala o tom agentura ANSA. V jiném podobném případu přišel Salvini o imunitu v únoru, soud byl ale kvůli covidu-19 odložen na říjen.

Italští senátoři zbavili dnes Salviniho imunity jen těsně, a to poměrem hlasů 149 ku 141. Sicilská prokuratura viní sedmačtyřicetiletého politika z nelegálního zadržování osob, za což mu hrozí až 15 let vězení. Salvini loni v srpnu povolil vylodění stovek migrantů z lodě španělské nevládní organizace Open Arms až po téměř třech týdnech, když to nařídila sicilská prokuratura.