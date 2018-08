AKTUALIZOVÁNO před 45 minutami

Kvůli poruše eskalátoru nemohou lidé vstupovat do stanice pražského metra Hloubětín na trase B. Vyplývá to z informací na webu dopravního podniku. V červenci se podobný problém objevil ve stanicích Bořislavka a Českomoravská. Přístup cestujících do stanice Hloubětín byl omezen krátce po 18:00. "Technická závada eskalátoru. Ke vstupu na linku B, prosím, využijte přilehlé stanice Kolbenova a Rajská zahrada v dostupnosti autobusových a tramvajových linek. Výstup ze stanice zachován bez omezení," uvedl dopravní podnik.