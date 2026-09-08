Soud s političkou ANO se nekonal. Den před ním měla nehodu, kampaň ale nevynechá

Soudní spor mezi pražskou zastupitelkou Lenkou Vedralovou a aktivistou Tonym Trnkou se nekonal. Slyšení bylo zrušeno pár hodin před začátkem, důvodem byla údajně autonehoda političky. Redakci Aktuálně.cz to řekl její kolega z hnutí Jaroslav Zvonař. Podotkl ale, že Vedralová předvolební kampaň nevynechá – i po nehodě byla aktivní na sociálních sítích. „Možná přijde s nějakým límcem na krku,“ dodal.
Spor souvisí s kolosální půlmiliardovou kauzou Octavian, ve které byl nepravomocně odsouzen Martin Vedral, manžel zmíněné pražské zastupitelky a starostky Prahy 12 z hnutí ANO. Ta se již minulý rok na půdě magistrátu dostala pod palbu otázek nejen ze strany Pirátů, ale také aktivistů – jmenovitě Tonyho Trnky.
Ten po političce požadoval vysvětlení, zda v případu obřích daňových úniků jejího manžela rovněž nesehrála nějakou roli a jak došla k nashromážděnému majetku. Podle svých slov jen chtěl, aby rozptýlila pochybnosti.
Odpovědí se nicméně nedočkal, Vedralová se mu na radnici vyhýbala a prostřednictvím svého právního zástupce později podala žalobu na ochranu osobnosti. Více jsme o tom psali zde.
Soud měl proběhnout ve čtvrtek 3. září ve 13 hodin, nakonec se ale slyšení neuskutečnilo a podle informací redakce Aktuálně.cz bylo zrušeno jen pár hodin před začátkem. Uskuteční se až v listopadu. Důvod? Den předtím měla Vedralová autonehodu, ze které vyvázla s lehkými zraněními.
Po nehodě, ale aktivní na sítích
Informaci v pondělí potvrdil její kolega z radnice Prahy 12, Jaroslav Zvonař. „Nabouralo do ní auto ve středu večer. Měla menší úraz, naštěstí to odnesly hlavně plechy, takže auto je na odpis. Nyní je v pracovní neschopnosti,“ sdělil pražský politik redakci.
Ještě téhož dne – konkrétně ve 21:55 – ovšem Vedralová zveřejňovala příspěvky v souvislosti s předvolební kampaní. V pátek zvala také své sledující na pondělní setkání na Obchodním náměstí na Praze 12. Celkově se tudíž nezdá, že by byla politička z hnutí ANO jakkoliv indisponována.
Na dotazy redakce Vedralová nereaguje a nedá se jí dovolat. Při vytočení čísla se ozývá hlášení, že telefon je vypnutý. Podle Zvonaře se s její kolegyní nicméně počítá v kampani. „Snad už tu zítra bude nějak fungovat. Možná s nějakým límcem na krku,“ poznamenal radní na Praze 12, kde společně s Vedralovou dlouhodobě působí.
Tresty padly i za praní špinavých peněz
Martin Vedral působil jako dvorní účetní uprchlého podnikatele Františka Savova. Podle obžaloby společně s dalšími spolupachateli způsobil státu kolosální škodu – a to ve výši 653 milionů korun. Kauza obřích daňových úniků a praní špinavých peněz přinesla v červenci zásadní posun.
Savova soud potrestal devíti lety za mřížemi, desetiletým (tedy maximálním) zákazem působení ve vedení firem a také propadnutím pozemků i zajištěných 98 milionů korun. Senát rozhodl v jeho nepřítomnosti, jelikož se dlouhodobě ukrývá v Británii.
A Vedralův trest? Společně s některými dalšími spoluviníky z kauzy Octavian dostal nejpřísnější možnou podmínku, tedy tříletou s pětiletou zkušební dobou. Všichni dostali stejný zákaz činnosti ve statutárních a kontrolních orgánech firem. Většina obžalovaných včetně Savova se odvolala.
Manželovi vlivné političky ANO má navíc propadnout několik nemovitostí, čeká se ale na pravomocné rozhodnutí. Nemalá část policií zajištěného majetku byla ve společném jmění manželů, tedy i samotné pražské zastupitelky Vedralové.
„Chci, aby rozptýlila mé pochybnosti“
Na tuto skutečnost upozornil právě aktivista Tony Trnka, se kterým se chtěla politička soudit. Způsobil tím na magistrátu nemalý rozruch i drsnou slovní přestřelku mezi politiky ANO a pirátským šéfem Zdeňkem Hřibem, kde padaly i vulgarismy. Více jsme o napjaté atmosféře psali zde.
Aktivista Trnka se hájí slovy, že jednal v rámci zákonných mantinelů. Trvá na tom, že v souvislosti s kauzou Octavian by veřejnost měla mít právo se doptávat, zda v případu daňových úniků jejího manžela nemohla sehrát nějakou roli.
Podezření vidí především v množství nashromážděného majetku a v milionovém školném pro děti. Nevěří totiž, že by si coby politička dokázala vydělat takový objem peněz.
„Neříkám ale, že se dopustila trestného jednání. Chci, aby rozptýlila mé pochybnosti. Ať se mnou komunikuje a veřejně to vysvětlí. Kdyby mi odpověděla hned na začátku, nedostali bychom se takhle daleko. Politik musí snést větší míru kritiky než běžný občan,“ konstatoval aktivista.
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