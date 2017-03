Slavil v našem altánu a nezaplatil, kárá radnice zastupitele. Ten prý vše vyrovnal toaletním papírem

před 32 minutami

Bývalý místostarosta a nynější zastupitel za ODS Josef Neuberg využíval majetek městské části pro soukromé účely, tvrdí radnice Prahy 7. Jednatel společnosti Sedmá ubytovací, která obecní majetek spravuje, chce zastupiteli dodatečně poslat fakturu a tvrdí, že nejde o první případ. Neuberg i další bývalí radní údajně bez placení využívali penzion v Krkonoších.

Praha - Soukromá oslava v altánu patřícímu k mateřské škole rozbouřila pondělní jednání zastupitelstva na Praze 7.

Ukázalo se totiž, že tam opoziční zastupitel a bývalý místostarosta za ODS Josef Neuberg slavil narozeniny, aniž by o tom firmě Sedmá ubytovací, která spravuje majetek městské části, něco řekl.

Společnost tvrdí, že k podobným případům docházelo i v minulosti. A po zastupiteli bude chtít zpětně peníze za pronájem.

Jednatel firmy, jejímž vlastníkem je městská část, se o Neubergově loňské oslavě dozvěděl až na pondělním zastupitelstvu, když na ni upozornil starosta Jan Čižinský.

"Teď se dozvídám, že jste na našem majetku uspořádal soukromou oslavu, tudíž jste nás okradl. Zjistím si, kolik hodin jste využíval naše zařízení, a pošleme vám fakturu," rozohnil se na místě jednatel Sedmé ubytovací Rastislav Jansík.

Neubergův stranický kolega Petr Kantor po projevu Jansíka, který hovořil slovensky, vznesl námitku, že nerozumí cizí řeči.

"Byl bych rád, kdyby tady mluvil česky, abych tomu rozuměl. Nacházím se na půdě České republiky," řekl Kantor.

"Příště, až bude mluvil pan jednatel Jansík, tak pokud to budete vyžadovat, budu konsekutivně překládat," okomentoval poznámku starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Přímo na zastupitelstvu Čižinský Neuberga vyzval, aby celou situaci vysvětlil. "Jsem členem společenství vlastníků, které od toho má klíče. Musí vám být jasné, že s výborem společenství vlastníků to bylo nějakým způsobem projednáno," ohradil se Neuberg a současně dodal, že mu klíče výbor zapůjčil.

"Před rokem tam slavil narozeniny můj vnuk a zajišťoval to můj syn. Mateřské školce, která tam udržuje pořádek, nakoupil toaletní papír a další potřeby," přesvědčoval Neuberg zastupitelstvo o tom, že oslava nebyla jeho.

"Když má někdo od něčeho klíče, tak je podle vás bez vědomí vlastníka možné objekt využívat?" ptal se zastupitele Čižinský. "Půjčil si to bez souhlasu majitele a říkal, že zaplatil toaletním papírem ve školce, tak já se domnívám, že je potřeba platit penězi a ne toaletním papírem. Vlastně mě to ani nepřekvapilo," dodal pak pro Aktuálně.cz.

"Jejich smýšlení a morální hranice je pro mě dost nepochopitelná. Ten, kdo vstoupí na cizí pozemek, i když nějakým způsobem přišel ke klíčům, a užívá ten pozemek, je zloděj," odsoudil Jansík pro Aktuálně.cz počínání zastupitele.

Neuberg už spor se Sedmou ubytovací nechtěl komentovat. "Vše jsem řekl na zastupitelstvu a nehodlám se k tomu dále vyjadřovat," odpověděl na dotaz Aktuálně.cz Neuberg.

Podle dokumentů, které má redakce k dispozici, Neuberg a další tehdejší radní nestandardním způsobem využívali obecní majetek už v roce 2011.

Pobývali v penzionu Supraphon, jehož vlastníkem je také Sedmá ubytovací, a nahlásili, že účet zaplatí právě tato společnost. Částka za Neubergovo ubytování činí devět tisíc korun. Celkově se jedná o více než 136 tisíc korun.

Společnost se o tom podle Jansíka dozvěděla nedávno, když jí finanční správa dopočítala daň.

"Problém spočívá v tom, že nám to finanční správa vyhodila z účetnictví, zvýšila nám o to daň, protože nám to dala do nákladů, a tím pádem nás i zpětně dodanila, včetně sankce. Tudíž jsme za tohle byli kvůli nim sankcionováni," tvrdí Jansík. Na nesrovnalosti přišla finanční správa při kontrole v prosinci 2015.

