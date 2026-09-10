Šílená rvačka v srdci Prahy. Na videu je mlácení tyčí i řev, policie odhalila detaily

Centrum Prahy bylo v úterý svědkem poněkud bizarní rvačky mezi dvěma skupinami lidí. Vše mělo začít verbálními útoky, dokud jeden z mužů nevytáhl násadu od krumpáče a nezačal bušit do dalších přítomných. Stihl také vysklít dveře auta, pak si vybil vztek na čelním skle. Incident si vyžádal několik zraněných, policie zadržela dvě osoby a vyzývá možné svědky bitky, aby se jí ozvali.
Vše se odehrálo v úterý mezi čtvrtou a pátou odpolední na Hlávkově mostě, kousek od Florence. Z neznámého důvodu si šly po krku dvě skupinky lidí, které tím zkomplikovaly dopravu na vytížené pražské tepně. Situace se velmi rychle vyhrotila a došlo i na strkanice a pěsti. U nich to nicméně neskončilo – jeden z mužů vsadil na improvizovanou zbraň.
„Verbální útok následně vygradoval až k fyzickému napadení, kdy jeden z mužů vytáhl dřevěnou tyč,“ popsala dostupné informace mluvčí pražské policie Eva Kropáčková webu Aktuálně.cz a podotkla, že konkrétně mělo jít o násadu od krumpáče.
Na videu, které zveřejnila jedna uživatelka @clarissaworldweb na svém Instagramu a posléze se začalo šířit sociálními sítěmi, je patrné, že muž s tyčí nejdříve plnou silou bouchal do svého protivníka. Jakmile se ale vzdálil, agresor přesunul svůj hněv na auto.
Nejprve vysklil dveře, poté konflikt zakončil úderem do čelního skla. Poté se zbytkem své skupiny vrátil ke svému vozidlu a odjel pryč. Policii se ho ale podařilo dopadnout a zadržet. Nebyl sám, kdo pak skončil na výslechu.
„Na místě byly zraněny čtyři osoby. Dva muže policisté na místě omezili na osobní svobodě a převezli na policejní služebnu. Věc řešíme pro podezření z trestného činu výtržnictví a zjišťujeme, k čemu na místě došlo. Příčinu konfliktu zatím bohužel neznáme,“ dodala Kropáčková.
Byli jste na místě? Ozvěte se policii
Mluvčí policie poznamenala, že se policii sešlo více videí, každý svědek bude ale pro úplné vyšetření případu velice cenný. Pro veřejnost tudíž má ještě jeden apel.
„Jsme rádi za jakákoliv videa z místa. Pokud má někdo informace týkající se toho, co konfliktu předcházelo, budeme rádi, když nám je předá na linku 158,“ uzavřela Kropáčková.