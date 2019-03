Sestru jsem nezaměstnal já, dal jsem jen pokyn tajemníkovi, odmítá střet zájmů radní

před 37 minutami

Radní pro kulturu Michal Švarc (Patrioti pro Prahu 8) musel tento týden čelit dotazu opozice, jak se jeho sestra dostala k práci na úřadě. Do vysvětlování se však poněkud zamotal. Připustil, že tam sestra opravdu pracuje, ale jen proto, že rychle potřebovali náhradu za lidi, kteří odešli. "Já jsem sestru nezaměstnal, to by byl střet zájmů. Zaměstnal ji tajemník úřadu na moji žádost," řekl Švarc. Podle opozičního zastupitele Tomáše Němečka je zaměstnávání rodinných příslušníků nevkusné.

"Odbor kultury za poměrně dramatických okolností opustil vedoucí odboru pan Kalman. Bylo to ze dne na den. A vzal s sebou nějaké další zaměstnance. Já jsem se ocitl v situaci, kdy jsem neměl k ruce lidi," vysvětloval na středečním zastupitelstvu Švarc. Dočasně se tak rozhodl nabídnout práci své sestře. "Na dobu dočasnou jsem najal na smlouvu na 12 tisíc měsíčně čistého sestru na a priori administraci časopisu Osmička," vysvětloval zastupitelům Švarc, ale záhy se opravil. "Já jsem sestru nezaměstnal, to by byl střet zájmů. Zaměstnal ji tajemník úřadu na moji žádost." "Vy jste do toho, pane radní, malinko zabrousil," okomentoval Švarcovo přiznání pobaveně starosta Ondřej Gros (ODS). Zastupitele Tomáše Němečka (8 žije) Švarcovo vysvětlování neuspokojilo. Trvá na tom, že rodinné a pracovní vztahy placené z veřejných peněz se křížit nemají. "Zaměstnávání rodinných příslušníků u Patriotů je projev nevkusu, to se prostě nedělá," řekl Němeček Aktuálně.cz. Švarc není žádným politickým nováčkem. V letech 2010 až 2014 byl v barvách TOP 09 zástupcem starosty na Praze 8, poté odešel z TOP 09 a neúspěšně kandidoval za nezávislé forum, kam ho navrhli Apači 2017. V roce 2018 se do zastupitelstva opět vrátil na kandidátce Patrioti pro Prahu 8. Strana získala 5,63 % hlasů. Torzo nové radnice na Palmovce chce Praha 8 prodat. Dostavba by stála příliš, tvrdí číst článek Radní Švarc dodal, že sestra se vrátí ke své původní práci, jakmile se situace na odboru uklidní. "Ani nemůže být zaměstnána, má také vlastní podnikání," dodal. Není však jediný, kdo na městském úřadu zaměstnal členy rodiny. Přiznal se k tomu také místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek (Patrioti pro Prahu 8). "Moje dcera je zaměstnána na odboru kultury. Nastoupila tam v době, kdy tam byl podstav. Je to studentka a bere tam 14 tisíc," řekl zastupitelům Vítek. V Praze 8 vládne koalice ODS, TOP 09 a STAN s Patrioty pro Prahu 8, která má v 45členném zastupitelstvu jen 18 hlasů. Koalici podporují osmi hlasy zastupitelé ANO, kteří ve vedení městské části nejsou.