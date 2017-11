před 55 minutami

Pražský Nuselský most bude po rekonstrukci plně zprovozněn ve čtvrtek 16. listopadu ve 12:00. Novinářům to v úterý řekl náměstek primátorky Petr Dolínek a zástupci Technické správy komunikací. Na mostě byla mimo jiné opravena horní plocha mostovky, vyměněny hydroizolační vrstvy nebo opravena vozovka. Až do Vánoc pak budou probíhat drobné dodělávky. Práce vyšly na 288 milionů korun a začaly před šesti lety. Most trápilo zatékání vody do tubusu nosné konstrukce. Voda pronikala mimo jiné do prostor elektroinstalací metra a ohrožovala provoz. Bez výrazných oprav má vydržet dalších 20 až 25 let. Nuselský most byl dostavěn v roce 1973, překlenuje Nuselské údolí a spojuje Pankrác s Karlovem.

