Odborník ČVUT: Oprava Barrandovského mostu přinese kolaps. Raději jeďte tramvají

Pražskou dopravu čeká zřejmě nejtěžší období od ničivých povodní v roce 2002. Tak mluví o opravě Barrandovského mostu, při které se od poloviny května do srpna uzavřou dva z osmi pruhů, dopravní expert Zdeněk Lokaj z Českého vysokého učení technického. "Kolapsům se nevyhneme," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz a radí řidičům, aby přesedlali na spolehlivější hromadnou dopravu.

O opravě Barrandovského mostu se mluví jako o "stavbě století" a dosud největší výzvě pro pražskou dopravu. Jsou podle vás taková slova namístě?

Určitě půjde o jednu z největších výzev. Hlavním důvodem je to, jak je Praha silně geograficky členěná, například oproti Vídni. Je zde spousta kopců, údolí a zejména řeka, přes kterou se dostáváme jen několika úzkými hrdly.

A zvláště v této oblasti je to problém, protože Barrandovský most je jediným tímto hrdlem pro auta na úseku asi deseti kilometrů řeky. Ve směru na sever mohou řidiči využít až Palackého most, na jihu pak Radotínský most, který je součástí Pražského okruhu, a také most Závodu míru na Zbraslavi.

Po mostě tak přejede denně asi 140 tisíc aut, a to nejen pražských řidičů. Je také součástí Městského okruhu, je to významná tranzitní trasa pro motoristy, kteří projíždějí Prahou z východu na západ a naopak.

Dalším problémem je skutečnost, že se v Praze dlouhodobě nebuduje infrastruktura. Nemáme dostavený Městský okruh čili pokračování tunelu Blanka. Kdyby to bylo hotové, tak máme o mnoho starostí méně.

Zažila už někdy Praha tak těžké období?

Nejde sice o případ plánované opravy, ale domnívám se, že situace během povodní v roce 2002 a po nich, kdy nejezdilo metro a některé ulice nebyly vůbec průjezdné, byla o poznání větším zásahem.

A pro představu si také můžeme připomenout, co se dělo, když bylo v dubnu 2018 kvůli technické závadě nutné uzavřít tunelový komplex Blanka. To byla Praha prakticky neprůjezdná. A to se bavíme o uzavírce jen na 14 hodin. Ale abych úplně neděsil, Barrandovský most se zcela neuzavře, šest z osmi pruhů zůstane vždy otevřeno.

Lze předpokládat, které ulice budou nejucpanější?

Zatížená budou obě nábřeží v okolí Barrandovského mostu, tedy jak Strakonická a Nádražní, tak Modřanská, a dále pak dopravní tahy vedoucí k mostu, tedy ulice K Barrandovu a Jižní spojka. Situace se ale dotkne všech Pražanů. Dopravní komplikace na Barrandovském mostě a jeho okolí mohou způsobit problémy až na Severojižní magistrále nebo v tunelech Městského okruhu a v místech, kde budou řidiči hledat objízdné trasy.

Ve finále se může stát, že se bude muset most například kvůli nehodě jednosměrně uzavřít. V ten moment se to okamžitě začne ucpávat a kolona může vést až do dvanáct kilometrů vzdálených Štěrbohol. Těmto kolapsům se nevyhneme.

Kudy se budou snažit řidiči most nejčastěji objet?

Dopravní proud se chová jako kapalina, když ho někde zahradíte, pak si začne hledat cestu po jiných trasách. Část řidičů zvolí cestu na druhou stranu řeky přes Pražský okruh. Dále lze očekávat, že řidiči se budou snažit využít i objízdnou trasu přes Zbraslav, most Závodu míru a Libuš.

Je otázkou, kolik řidičů se bude snažit projet přes smíchovský Anděl, případně Podolí a Palackého most, kde je také jedna z možných tras, kudy se dostat na druhý břeh, ale tyto trasy jsou už v současné době dost vytížené, hlavně ve špičkách. Kolapsům se tedy nevyhne ani centrum.

Co byste tedy řidičům poradil?

Kdo může, ať přejde na hromadnou dopravu. Ta bude spolehlivější. V určitých oblastech lze sice i u ní očekávat zdržení, například v Modřanech. Ale mohu říct, že plynulost MHD je pro Prahu prioritou.

Lze tedy očekávat plnější tramvaje nebo metra?

Ano, věřím, že spousta řidičů opravdu raději začne jezdit MHD. Naštěstí se do Prahy ještě nevrátili všichni turisté, takže máme určitou část kapacity hromadné dopravy volnou. Ale každopádně bude muset Praha reagovat na aktuální situaci, a pokud by v některých úsecích docházelo k vyčerpání kapacity MHD, bude nutné posílit spoje.

Je vůbec nějaká možnost, jak může město situaci zvládnout bez kolon?

Jde o tak zásadní zásah, že to ani nemůžete naplánovat tak, aby to nikoho nezasáhlo. Byla to Sofiina volba, buď most opravit teď, nebo riskovat, že za půl roku dojdou statici s tím, že jej musí celý uzavřít. Bohužel alternativní trasu, která by mohla pojmout takové množství vozidel, v Praze nemáme. Sto čtyřicet tisíc aut do kapsy nedáte.

Cesta je tedy jediná: udělat veškeré práce co nejrychleji, rychle reagovat na komplikace, jako jsou dopravní nehody, a dostatečně informovat řidiče, aby se danému místu vyhnuli. Velmi kladně hodnotím to, že byl při soutěži na výběr firmy dán na stejnou úroveň jako cena čas, což považuji za velmi dobrý přístup. Některé práce dokonce proběhnou v nonstop režimu.

Je podle vašeho názoru oprava dobře naplánovaná?

Je dobře, že se povedlo vyjednat, že opravy budou trvat jen zhruba tři měsíce za rok. Zásah pro řidiče nemusí být tak zásadní. Kdyby to bylo ale třeba půl roku, tak už by to bylo pro dopravu v Praze podstatně horší. Podle letošního plánu oprav také nejsou plánovány žádné větší uzavírky na objízdných trasách, což je velmi důležité. Musíme nyní doufat, že na objízdných trasách nedojde k nějaké havárii inženýrských sítí, která by vyžadovala omezení provozu nebo uzavírku.

Také je třeba brát ohled na to, že není úplně možné přestat v Praze stavět a opravovat vše ostatní. Praha má 1,5 milionu reálných obyvatel, chybí domy, byty, developeři musí stavět. A to samozřejmě má vliv i na dopravu, například nyní vidíme kvůli stavbám zúžení na ulici Želivského.

A je důležité si pamatovat, že i simulace provozu při omezeních je pouze v teoretické rovině. Až dojde k zahájení prací, tak teprve uvidíme, jaká je realita, a Praha na ni bude muset reagovat, například úpravou signálních plánů na křižovatkách.

Video: Oprava Barrandovského mostu přinese potíže, ale dál chátrat nemůže, říká Scheinherr