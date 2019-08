Radnice Prahy 6 zakrývá sochu Koněva, chce ji tak chránit před útoky vandalů

Aktualizováno před 35 minutami

Praha 6 zakrývá kontroverzní sochu sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Podle radnice je to nejlevnější a zároveň nejúčinnější způsob její ochrany. Naposledy někdo pomník polil barvou v noci na 22. srpna. Socha by měla zůstat zakryta do té doby, než se vedení městské části rozhodne, jak bude dále postupovat.

"Rozhodli jsme se sochu zakrýt, aby byla ušetřena útoků. Je to nejlevnější a zároveň nejúčinnější způsob, jak ji ochránit do doby, než se rozhodne, jak se s ní bude dále nakládat," informoval mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Mluvčí uvedl, že Praha 6 vyzvala dopisem ruské velvyslanectví k jednání, ale odpověď zatím nedorazila. Městská část zároveň obdržela nabídky od dvou lidí, kteří mají zájem sochu přesunout do svých soukromých sbírek. Socha Koněva je opět politá barvou. Čistit už ji nebudeme, odvezte ji, říká radnice číst článek Aktuálně.cz oslovilo velvyslanectví Ruské federace, jaký má názor na zakrytí sochy. Ambasáda však zatím na dotaz nereagovala. Velvyslanectví v minulém týdnu pomalování pomníku ostře odsoudilo a označilo to za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády. Ohradila se také proti vyjádření starosty Prahy 6, který čin označil za vandalství, ale dodal, že má pro lidi, kterým socha vadí, jisté pochopení. "Jsme rozhořčeni prohlášením vedení městské části Praha 6 o tom, že městské úřady nehodlají uvést pomník do náležitého stavu, přičemž to fakticky podmínily přemístěním pomníku na území velvyslanectví Ruské federace. Považujeme za nepřijatelné schovávat se přitom za názory Pražanů s odvoláním na zbabělé činy jednotlivých vandalů, kteří v noci útočí na mlčenlivý pomník," napsala na Facebook ruská ambasáda. Radnice navrhovala přesun sochy na velvyslanectví Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) v rozhovoru pro DVTV řekl, že radnice zvažuje různé varianty, mimo jiné i oplocení sochy, umístění kamer či její ostrahu bezpečnostní agenturou. Městská část také navrhovala, aby byla socha přesunuta na zahradu ruského velvyslanectví v Praze. Činy maršála Koněva Od roku 1944 velel maršáI Ivan Stěpanovič Koněv 1. ukrajinské frontě. Jeho jednotky byly nasazeny k závěrečnému útoku na Berlín a osvobodily severní, střední a východní Čechy. Také jako první vstoupily 9. května 1945 do Prahy.

velel maršáI Ivan Stěpanovič Koněv 1. ukrajinské frontě. Jeho jednotky byly nasazeny k závěrečnému útoku na Berlín a osvobodily severní, střední a východní Čechy. Také jako první vstoupily do Prahy. V roce 1956 velel potlačení maďarského povstání sovětskou armádou.

velel potlačení maďarského povstání sovětskou armádou. O pět let později se v roce 1961 podílel jako velitel skupiny sovětských vojsk v Berlíně na výstavbě Berlínské zdi.

Nemáme nic proti Rudé armádě, vážíme si toho, že spoluosvobodila Československo, ale už nás to nebaví, říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář /TOP 09/.