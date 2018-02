Chceme jen dodržování zákona. Zákazníci nám navzdory Uberu přibývají, říká šéf taxislužby

před 2 hodinami

Taxikáři od minulého týdne opět protestují proti alternativním taxislužbám Uber a Taxify. V pondělí komplikovali dopravu na nábřeží, u Karlových lázní dokonce zastavili tramvajový provoz. Licencovaní taxikáři požadují, aby alternativní přepravci začali dodržovat zákon, nebo odešli z trhu. Na sociálních sítích lidé s taxikářskými protesty, které komplikují dopravu v metropoli, naopak spíše nesouhlasí a píší, že budou využívat jen alternativní služby. "Vůbec to nepociťujeme. Naopak pociťuji úplně opačný efekt, kdy nám lidé posílají informace o tom, že se konečně dozvěděli pravdu, jak to je," řekl v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz majitel AAA Radiotaxi Jiří Kvasnička.

Aktuálně.cz: Někteří taxikáři tvrdí, že už nemáte kvůli Uberu koho vozit. Jak vypadá situace na trhu?

Myslím si, že to není žádná pravda. Na trhu jsem 28 let a působení Uberu na českém trhu nepociťuji. Naopak, zákazníci AAA Taxi vyžadují koncesované řidiče, kteří mají nějakou historii. Jezdíme pro mnohé firmy, které vyžadují určitý standard. A určitě nechtějí, aby jim přijížděli řidiči, kteří vůbec neznají Prahu nebo neumí ani česky.

Takže nepociťujete žádný úbytek zákazníků?

Ne. Myslím si, že úbytek zákazníků je v případě turistů, protože Google protežuje Uber. Odezva turistů je zcela jasná, protože jim je úplně jedno, že nemají řidiče, kteří splňují nějaké státem garantované normy, tak si objednají Uber. Stálí zákazníci neustále volají dispečinky.

Lidé na sociálních sítích píší, že kvůli vašim stávkám budou dál využívat jen Uber. Nejsou ty protesty kontraproduktivní? Neodvedou vám zákazníky?

Ne, vůbec to nepociťujeme. Naopak pociťuji úplně opačný efekt, kdy nám lidé posílají informace o tom, že se konečně dozvěděli pravdu, jak to je. Nevěděli, že v Praze je takový počet černých taxikářů, kteří nemají koncesi a nesplňují podmínky taxislužby. Důležitým kritériem je spolehlivost řidiče, který nesmí být trestaný za určité činy.

Když si všimnete, proč byla v Anglii zrušená koncese, tak zjistíte, že to bylo právě kvůli bezpečnostní otázce.

O co vám tedy jde? Říkáte, že nechcete novelu zákona.

My ji nepotřebujeme.

Dobře. Jde vám tedy jen o to, aby alternativní, dle vašich slov černí přepravci začali dodržovat zákony?

Není to žádná alternativa. Nedodržování zákona není žádná alternativa k ničemu. Je to pouze alternativa k trestné činnosti. Chceme jedinou věc, aby byly dodržovány zákony České republiky. To je vše.

Máte pocit, že magistrát málo kontroluje?

Myslím si, že nekontroluje téměř vůbec. Protože kdyby kontroloval, jak má, tak by ten dopad byl naprosto citelný a jasný.

Co by tedy měl magistrát změnit, navýšit počet kontrolorů?

Nebudu řešit problémy, které má magistrát. Domnívám se, že žádné personální problémy nemá, a pokud ano, tak to dávno měl říct. Dozvídáme se úplně protichůdné věci. Levá ruka neví, co dělá pravá. Jednou se dozvíte, že to nejsou taxikáři, za chvíli zase jsou, poté by měli splňovat podmínky, ale když je nesplňují, tak se udělá vše pro to, aby se jim otevřela vrátka. Takhle se přece nechová státní správa v právním státě.

Platí zákon a musím přijmout taková opatření, abych naplňoval jeho literu. Připravoval se dva roky a určitě to nebylo ve vzduchoprázdnu. Nakonec vznikl zákon, který je podle mě nejtvrdší v Evropě, protože povoluje jedno pochybení a poté taxikář odevzdá koncesi. Hraničí to s ústavností, protože toto není v žádném jiném odvětví.

I mezi licencovanými taxikáři jsou řidiči, kteří porušují zákony. Řešíte to nějak?

Já nejsem státní odborný dozor v autodopravě. Až stát řekne, že majitelé dispečinků jsou odborným dozorem, tak tu kontrolu můžu dělat.

A vy osobně kontrolujete své řidiče, zda dodržují zákony?

Samozřejmě. Máme nejlepší kontrolory, tedy zákazníky. Děláme 120 tisíc zakázek za měsíc, tedy 120 tisíc kontrolorů měsíčně. To je pro mě důležité, protože u předražení či špatně zvolené trasy vrací řidiči veškeré jízdné. To je přece výborné.

To už je často pozdě.

Není to pozdě. Řidič se poučí, zákazník ví, že má o to víc kontrolovat, protože se příště může svézt zadarmo. A to je přesně ten vztah, který by na trhu měl fungovat. Kdyby vztah mezi řidiči u "áček" a zákazníky byl natolik špatný, jak se někdy možná říká, tak bychom už neexistovali. Áčka fungují 28 let a portfolium zákazníků se nám neustále zvětšuje, počet řidičů taky, takže to děláme asi dobře.

Zítra jdete za premiérem Babišem. Co od něj očekáváte?

Pan Babiš by měl určitě říci jednu zásadní věc - jak si udělá ve svém hnutí ANO pořádek. Není možné, aby zaznívaly z magistrátu a ministerstva dopravy diametrálně rozdílné názory na to, jak tuto situaci řešit.