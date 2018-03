Primátorka mi nikdy neřekla, proč s projektem nesouhlasí, říká obhájkyně změn na magistrále Kolínská

před 27 minutami

Náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že magistrálu i přes všechny problémy lze humanizovat. V minulých letech spolupracovala s dánským architektem Gehlem a společně připravili plán na úpravy nejvytíženější pražské silnice. Primátorka Adriana Krnáčová však změny svým rozhodnutím pozastavila. "Primátorka s tím materiálem nesouhlasila, ale nikdy mi neřekla, co v něm mám upravit," říká Petra Kolínská. Dodává, že spory se objevily i u stanic metra D. Na ně Praha chtěla v minulosti vyhlásit výtvarné soutěže, Metroprojekt se změnou nesouhlasil. "Metroprojekt od paní primátorky slyšel názor, že když se to nezmění, tak se nic moc nestane," doplňuje Kolínská.

Aktuálně.cz: V jakém stavu je humanizace magistrály poté, co návrh primátorka Adriana Krnáčová pozastavila?

Petra Kolínská: Snažím se s kolegy z IPR (Institut plánování a rozvoje) a z TSK (Technická správa komunikací) splnit úkoly, které mi dalo zastupitelstvo. Nikdo snad už nepopírá, že se má tato komunikace a její charakter konečně změnit. Vyčkáváme, co vše se ještě musí stát, abychom mohli někde doplnit chodník nebo přechod. Já si stojím za tím, že návrhy, které se měly realizovat v tomto roce, by řidiči nepoznali.

Překvapila vás reakce paní primátorky, která návrh pozastavila?

Mě hlavně překvapují postoje kolegů z hnutí ANO, kteří návrh pozastavili, přestože věděli, že je to jedna z našich hlavních společných programových priorit. Do voleb máme půl roku a moc času už nezbývá. Navíc představení toho projektu zastupitelům i veřejnosti nás stálo velké úsilí. Je škoda, že se nenašla odvaha přistoupit k realizační fázi.

Vy jste spolu nekomunikovali?

Komunikovali. Paní primátorka s tím materiálem nesouhlasila, ale nikdy mi neřekla, co v něm mám upravit. Kolegové z ANO chtěli provést podrobnou mikrosimulaci provozu a já jsem na tuto připomínku reagovala tím, že se v takovém rozsahu nikdy mikrosimulace nedělala. V simulacích navíc nevidíte chování chodců.

Nemůžeme to rozhodnutí chápat i tak, že se blíží volby a primátorka nechce mít před volbami rozkopanou půlku Prahy?

K žádnému rozkopávání magistrály by nedošlo.

ANO a opoziční politici namítali, že magistrálu samozřejmě humanizovat lze, ale až poté, co se dostaví vnitřní a vnější okruh.

To je ale v rozporu s programovým prohlášením rady. My jsme řekli, že prosadíme opatření ke zklidnění magistrály i přesto, že ty okruhy nejsou vybudované. Abych doplnila přechod na náměstí I. P. Pavlova nebo abych umožnila živnostníkům zaparkovat před obchody, na to přece nemusím mít dokončený žádný z okruhů. Navíc to jde proti doporučením, která jsme dostali od architekta Gehla. Ten nám doporučil, že nemáme čekat na dostavbu obchvatů, nemáme čekat na výsledky voleb, ale máme začít hned, a to po malých krůčcích.

S magistrálou se teď tedy nebude dělat nic?

Na dubnovém zastupitelstvu se to bude znovu probírat. Myslím si, že do voleb můžeme ještě stihnout realizovat kultivaci náměstí I. P. Pavlova, doplnění přechodů a zúžení pruhů tak, aby bylo možné v ulici zaparkovat.

Jak toto téma zamíchalo kartami ve vládní koalici? Vyostřily se spory mezi vámi a hnutím ANO?

Neomezovala bych to na ANO, pro usnesení hlasovali i kolegové z ODS, i část TOP 09. To, že si dědictví bolševika chrání komunisté, to asi nikoho nepřekvapí. Proč zbylí hlasovali tak, jak hlasovali, to se ptejte jich. Někteří kolegové přirovnávali magistrálu k D1. Ptali se mě, zda na D1 taky budu chtít namalovat přechody. Přirovnávali ji k ranveji na letišti. Každý z nás má obraz magistrály v sobě zabudovaný nějak jinak, já si prostě myslím, že toto je komunikace důležitá pro město a má ambici stát se důležitou městskou třídou.

Kolik příprava tohoto projektu zatím město stála?

Spolupráce s architektem Gehlem za rok stála dva miliony korun, včetně konzultací se zastupiteli, úředníky a přípravou materiálů.

Posuňme se k metru D. Metroprojekt smetl ze stolu návrh soutěží na podobu nových stanic s tím, že architekti Metroprojektu se nevzdají autorských práv.

Byla zde nepříjemná zkušenost s tím, jak dopadlo prodloužení metra A do Motola. Chtěli jsme změnu. Součástí této změny byla představa, že stanice by už neměl projektovat Metroprojekt. Pak se ukázalo, že ten projekt je vysokém stádiu příprav, tak jsme udělali krvavý kompromis. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) měl vyjednat překreslení stanic v rámci veřejné výtvarné soutěže. To se ale nepovedlo. Dílem i proto, že jsou s dosavadním výsledkem spokojeni a nechápou, proč toto téma otevíráme.

Jaké má teď město možnosti, když zná stanovisko Metroprojektu a DPP?

Rada by měla dopravnímu podniku připomenout jeho úkol a trvat na splnění. Problém je v tom, že lidé v Metroprojektu i dopravním podniku slyšeli od paní primátorky to, že když se stanice nezmění, tak se nic hrozného nestane.

Vy to popisujete tak, jako by vám ANO házelo klacky pod nohy. Přitom primátorka řekla, že se do těch rozhovorů musí sama vložit a změny vyjednat.

Já věřím, že na tu proměnu stanic ještě čas je. To metro se nezačne stavět dnes, zítra ani za rok. Pokud se nepodaří upravit smlouvu v tomto volebním období, tak je čas na začátku příštího volebního období. Ta situace není blokovaná tím, že se má změnit pár stanic. Drhne na tom, že se má změnit způsob práce, jakým se zadávají veřejné zakázky. Když se teď tento proces podaří změnit, tak všichni ví, že se v budoucích letech již nebude možné vrátit zpět.

Děje se ta změna?

Určitě.

Pokračovali byste po volbách v současné koalici?

Myslím si, že povinností jakékoliv strany, která kandiduje, je povinnost být připraven převzít odpovědnost za vedení města. Jestli se mě ptáte, zda jsem měla na začátku o koaličních partnerech lepší mínění, než ho mám dnes, tak odpovídám ano.

V jakém stavu je Trojkoalice?

Myslím, že všechny strany jsou překvapené tím, jak nám spolupráce uvnitř klubu funguje. Všechny rozpory a odlišné názory jsme vždy překonali velmi rychle, takže mi je líto, že se STAN rozhodl tento projekt opustit a vrátit se zpět do náruče TOP 09. Myslím, že tento projekt ukázal, že má smysl, aby se menší strany spojovaly v koalice a kandidovaly společně.

STAN se rozhodl kandidovat společně s TOP 09. Znáte názor KDU-ČSL?

Je to tak, že probíhají průběžně jednání nejen s KDU-ČSL, ale i s dalšími subjekty.