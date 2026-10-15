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Praha

„Prostě to zbořím.“ Zvolte mě a část ruské chlouby v Praze půjde k zemi, tvrdí starosta

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran
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„Jendo, já tě znám jako starostu, co dal Prahu 7 do pořádku, ale co je tohle? To se ti moc nepovedlo,“ ptá se čerstvě zvolený lidovecký senátor Jan Grolich politika Jana Čižinského z Prahy sobě a ukazuje na dlouhou zeď v parku Stromovka. Jde o součást ruského velvyslanectví. „Prostě to zbořím,“ okomentoval starosta stavbu, kterou vztyčili sovětští vojáci v roce 1968 ­– podle Čižinského nelegálně.

22.07.22. Praha, Praha 7, starosta, Jan Čižinský, Praha sobě, deník
Starosta a senátorský kandidát Jan Čižinský chce poslat k zemi kus ruské ambasády ve Stromovce.Foto: HN – Libor Fojtík
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Spor o zhruba půlhektarový pozemek ve Stromovce se táhne od roku 2021. Část území v ulici Ukrajinských hrdinů věnoval Sovětskému svazu prezident Edvard Beneš chvíli po druhé světové válce. Na poměrně štědrém prostoru se tam dodnes rozkládá ruská ambasáda.

Problém nastal v roce 1968, kdy armáda Sovětského svazu zabrala pozemek s pěti obytnými domy a postavila kolem něj zeď. Podle Čižinského by tato část Stromovky měla patřit veřejnosti, nikoliv velvyslanectví Ruské federace. Zmíněnou zeď chce starosta Prahy 7 poslat k zemi.

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„Ale to musí být plné špionů, to nemůžeš jen tak zbořit, ne?“ argumentoval Grolich v kampaňovém videu Čižinského. „Já to prostě zbořím, protože mi lidi podepisují petici. Když se dostanu do Senátu, tak to zbořím,“ vzkázal Čižinský potenciálním voličům, kteří by mu mohli dát hlas v druhém kole senátních voleb.

„Ani Macinky se nebojíš? Co ti na to řekne?“ pokračoval šéf lidovců. „Macinka dělá mrtvého brouka. Ale my to společně zboříme,“ zdůraznil Čižinský. Politik Prahy sobě totiž otázku zdi u ruské ambasády otevřel u motoristického ministra zahraničí Petra Macinky. Ten ale iniciativu údajně nechal bez reakce.

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„Tak já si přinesu kladivo a pomůžu ti,“ konstatoval Grolich v závěru videa a následně si politici podali ruce. Čižinský v rámci senátní kampaně rozjel petici, kterou zatím ke čtvrtečnímu dopoledni podepsalo něco přes 800 lidí.

O křeslo bojuje s Padevětem

Podle něj by měl stát soudní cestou zabojovat o zmíněný půlhektarový pozemek. Zbořením zdi by mohlo vzniknout například místo pro dětské hřiště.

„Upozorňujeme na to mnoho let a podařilo se zabránit nejhoršímu – český stát území málem v roce 2022 Rusku převedl. Ale všimli jsme si toho v Praze 7, upozornili jsme na to a nestalo se to. Pak vláda Petra Fialy zrušila usnesení normalizačních vlád týkající se všech podobných pozemků po celé Praze a také těchto pozemků,“ uvádí text petice.

Diplomatický servis zahájil soud o jiné podobné pozemky, které jsou kousek dál. O území ve Stromovce ale podobným způsobem dosud nikdo neusiloval. Čižinský, který petici vyvěsil na Portálu občana, ve svém obvodě kandiduje proti tváři STAN Jiřímu Padevětovi.

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