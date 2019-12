Při nehodě dvou autobusů na pražském Chodově se zranilo 16 lidí, polovina jsou děti

Při nehodě dvou autobusů na pražském Chodově se ve středu ráno zranilo 16 lidí, z toho osm dětí. Pět dospělých je zraněno středně těžce a tři lehce, osm dětí je lehce zraněných. Záchranáři je převážejí do tří pražských nemocnic, ženu s úrazem hlavy převezli vrtulníkem.

"Naše posádky po ošetření transportují do nemocnic celkem 16 pacientů. Z toho 5 středně (dospělí) a 8 lehce zraněných dětí, 3 lehce zranění dospělí. Letecky byla transportována žena s úrazem hlavy," uvedli záchranáři. Zraněné převážejí do fakultních nemocnic v Motole, na Vinohradech a do Thomayerovy nemocnice v Krči.

Na místě zasahoval vrtulník záchranářů a vůz Atego pro mimořádné situace. Záchranáři aktivovali kvůli vysokému počtu zraněných traumaplán, uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Nehoda dvou autobusů se stala u křižovatky Roztylské a Jarníkovy ulice. Autobus MHD narazil do autobusu jedoucího před ním. V místě nehody je omezena doprava.