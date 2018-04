Při nehodě autobusu a auta v Praze byli těžce zraněni dva lidé, jeden z nich byl zřejmě chodec

před 2 hodinami

Policisté vyšetřují nehodu osobního auta a autobusu, při které byli v pondělí ráno ve Vrchlického ulici v Praze těžce zraněni dva muži. Mimo jiné musí zjistit, zda oba zranění cestovali v osobním autě nebo jeden z nich stál nebo šel po chodníku, kde auto po nárazu do autobusu skončilo. Informoval o tom policejní mluvčí Jan Daněk. Podle mluvčí záchranné služby Jany Poštové záchranáři na místě ošetřili dva muže ve věku okolo 40 let, oba následně skončili ve velmi vážném stavu v nemocnici. "Jeden s úrazem hlavy a druhý s mnohačetnými poraněními," řekla Poštová. Podle prvních informací byl jedním ze zraněných chodec. Zda to opravdu byl chodec, policisté zatím ale neví.

autor: ČTK | před 2 hodinami