Zastupitelé schválili stavbu lanovky z Podbaby do Bohnic, má stát 1,5 miliardy

Pražský dopravní podnik (DPP) postaví lanovou dráhu z Podbaby do Bohnic. Ve čtvrtek mu to zadali zastupitelé. Lanovka má za úkol zajistit přímé propojení mezi Prahou 8 a Prahou 6 do doby, než vznikne plánovaná tramvajová trať. Podle odhadů má vyjít na 1,5 miliardy korun a mohla by být v provozu v roce 2025.

"Lanovka má sloužit v rámci pražské integrované dopravy (PID), proto jsme se rozhodli, že po všech studiích, které byly nutné, tak lanovku předáme z magistrátního odboru investičního rovnou DPP, který nyní zahájí přípravu realizace této stavby," řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). I když jsou Bohnice vzdušnou čarou od Prahy 6 nedaleko, neexistuje mezi nimi přímé spojení veřejnou dopravou. Většina lidí podle schváleného materiálu jezdí metrem přes centrum, což je podle vedení města nepohodlné a zatěžuje to dopravní systém. Dlouhodobě se proto plánuje propojení obou městských částí tramvajovou tratí. Související Praha chce lanovkou propojit Bohnice a Podbabu. Vydrží prý i vítr 140 km/h 13 fotografií Ta nicméně zřejmě vznikne až za desítky let, protože před její stavbou má město v plánu postavit trati napojující bohnické sídliště na metro v Kobylisích a spojující Podbabu a metro Dejvická se Suchdolem. Dále bude nutné vybudovat nový most přes Vltavu a prorazit tunel skalou z Troji do Bohnic. S ohledem na to vedení magistrátu přišlo s plánem, že před stavbou tramvaje postaví lanovku s životností asi 30 let, která zajistí chybějící spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8. Kromě stanice v Podbabě a Bohnicích bude další také u zoologické zahrady v Troje. Jízda má trvat sedm minut a kabiny s kapacitou 35 cestujících by měly být v méně než minutových intervalech schopny přepravit 2000 cestujících za hodinu. Lanovka bude zařazena do systému Pražské integrované dopravy. K záměru by podle schváleného usnesení měla vzniknout ještě technická studie, ve které budou zohledněny i další související záměry, jako je plánovaná tramvajová trať z Podbaby do Suchdola nebo parkovací domy v Bohnicích a v Podbabě. Na stavbu lanovky poté DPP vypíše veřejnou zakázku. S plánem stavby lanovky přišlo minulé vedení magistrátu. Tehdejší radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) navrhoval také projekt lanovky od Vltavy na Letnou, z toho však sešlo. V předchozích volebních obdobích se hovořilo mimo jiné o lanovce ze Smíchova na Pankrác, přes Prokopské údolí nebo z Holešovic do Troje. V současné době v Praze funguje pozemní lanovka na Petřín a další je v zoo v Troji.