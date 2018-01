před 5 hodinami

Na pražské tramvajové zastávce Hradčanská spadla osmatřicetiletá žena pod tramvaj. "Pomocí hydraulických vaků jsme museli nadzvednout tramvaj. Vyprostili jsme osobu, kterou jsme následně předali zdravotnické záchranné službě," uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jany Poštové je žena v současné době v péči lékařů a bude převezena do nemocnice. "Žena utrpěla velmi vážná zranění dolní končetiny, záchranáři jí zajistili dýchací cesty, napojili ji na umělou plicní ventilaci a uvedli do umělého spánku. Poté byla transportována do Vojenské nemocnice" popsala Poštová. Tramvajový provoz musel být zastaven.

autor: Domácí | před 5 hodinami

Související



Hlavní zprávy