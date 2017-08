Zrušené linky, jiné trasy i nové odjezdové časy. Pražské cestující čekají změny v autobusové dopravě

před 4 minutami

Začátkem září čekají cestující v Praze velké změny. Některé autobusové linky budou zrušeny, jiné pojedou jinou trasou a změní se i časy odjezdů a příjezdů. Změny se dotknou i cestujících, kteří využívají příměstskou dopravu. Dvacítka školních spojů bude od příštího měsíce přečíslována. Trvalé změny začnou platit od neděle 3. září.

Praha - V rámci provozu autobusů Pražské integrované dopravy (PID) budou na začátku září změněny jejich trasy a zrušeny některé linky, změní se časy odjezdů vybraných spojů a vzniknou i nové zastávky. Budou přečíslovány také školní autobusy a v Horních Počernicích přibudou zastávky na znamení. Trvalé změny začnou platit od neděle 3. září. Vyplývá to ze seznamu zveřejněného organizací Ropid, která plánuje PID.

Trasu změní například spoj číslo 138, který pojede ze Sídliště Skalka přes Michelangelovu na Skalku. Na druhém konci bude prodloužena od Nemocnice Krč až k Ústavu Akademie věd. Nově nebude zajíždět až před vchod Thomayerovy nemocnice, ale pojede do zastávky umístěné na Vídeňské ulici. Trasu bude mít prodlouženou i autobus 164, který nově pojede ze zastávky Starý Zličín na Sobín.

Nově vznikne linka 239, která pojede z Palmovky na Balkán a Spojovací, odkud zamíří na Sídliště Jahodnice, zastávky Dolní Počernice a Nádraží Běchovice a odtud dále přes Újezd nad Lesy na Sídliště Rozožník. V provozu bude v odpolední a ranní špičce. Linka bude v tříměsíčním zkušebním provozu. Na novou linku budou ve špičce převedeny některé spoje autobusu číslo 109. Linka 114 bude zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 138.

Posílen bude provoz například na lince 113, na které mezi 07:40 a 08:00 přibude v úseku Kačerov - Sídliště Písnice spoj navíc. Jeden spoj přibude i na lince 120 mezi Na Knížecí a Pod Lochkovem, který pojede v 19:45.

V rámci příměstských autobusů pojede nově linka 343 až do Nehvizd ke škole, linka 346 pojede v intervalu 60 minut a mírně bude omezen provoz autobusu 367 na konci ranní špičky ve směru do Brandýsa nad Labem. Jízdní řády změní mimo jiné také linky 368 nebo 370. Zřízeny budou nové zastávky, například na lince 434, 436 nebo 498. Zrušena bude zastávka Milovice, škola na lince 432. Nově bude jezdit příměstská linka 671 ze zastávky Jenštejn, Hradní do Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, U Soudu.

Kromě uvedených změn pak bude přečíslováno celkem 20 linek školních autobusů. Nově budou namísto číslicí 5 začínat dvojkou, zbylé dvě číslice v čísle linky se nezmění. Celkem 12 zastávek v Praze-Horních Počernicích bude nově na znamení.