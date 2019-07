Pražská knihovna přes léto očipuje dva miliony knih, chystá i "samoobsluhu"

Pražskou Městskou knihovnu čeká letos nezvykle rušné léto. Instituce se rozhodla, že během necelých dvou prázdninových měsíců vymění čipy na celém svém fondu, který čítá téměř dva miliony titulů. Další novinkou, kterou bude knihovna od srpna testovat, je samoobslužné půjčování a vracení knih. Ještě letos by mělo začít fungovat až ve 13 pobočkách.

Před prázdninami se Pražané tradičně zásobují knihami, letošní výrazně delší uzavírka celé knihovní sítě podle mluvčí knihovny Lenky Hanzlíkové ale významný nárůst výpůjček nepřinesla. "Běžně se v tomto období půjčuje kolem 100 tisíc knih, letos je to asi 135 tisíc," přibližuje.

To je také důvod, proč knihovna bude v čipování pokračovat i v září, kdy lidé začnou prázdninové výpůjčky vracet. Kdy bude celý fond přečipován, tak podle Hanzlíkové záleží na čtenářích. Knihovna má na to sedm týdnů, aby se vše stihlo, najala na léto i brigádníky.

Po prázdninách knihovna přestane používat čárové kódy, které bylo nutné fyzicky načíst čtečkou. U načítání knih novou technologií RFID (Radio Frequency Identification, radiofrekvenční identifikace) tento krok odpadá.

Technologie umožní načítání více knih najednou bez nutnosti je otevírat, hledat kód nebo manipulovat s publikací při hledání toho správného úhlu pro načtení čárového kódu čtečkou. Knížka se nově "vypůjčí" pouhým přiblížením čipu k přijímači.

Samoobslužné půjčování a vracení

Další novinkou bude možnost samoobslužného půjčování a vracení. "Nová technologie knihovně umožňuje zřídit samoobslužná místa, kde si čtenář může knihu půjčit sám, aniž by se knihovník na půjčení jakkoliv podílel," vysvětluje Hanzlíková.

Co knihovna připravila pro ty, kteří si nic nestihli půjčit? Čtenářům bude po celou dobu uzavírky dostupná e-knihovna, ve které naleznou přes 1500 titulů od klasiky až po současnou českou poezii i prózu. Knihovna nabízí i knihy v elektronické podobě, jsou ke stažení zdarma ve třech různých formátech vhodných pro počítače, tablety i mobilní telefony. Na speciálním webu ctenarum.cz knihovna nabízí také 27 dalších titulů žánrů detektivky, české současné literatury či klasiky.

V budoucnu by to mohlo znamenat, že pobočky budou otevřené déle, ačkoliv fyzicky už žádný knihovník nebude na pracovišti. Systém se bude hodit také do knihobudek, kde by mohl fungoval podobně jako známé poštovní boxy.

"Samoobslužné zařízení na půjčování se v testovacím režimu objeví 26. srpna v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí," říká mluvčí. Do konce letošního roku by se samoobslužná zařízení měla objevit v dalších dvanácti objektech Městské knihovny. Do konce roku 2020 pak mají být zařízení dostupná ve všech 47 pobočkách po celé Praze.

Úplná letní uzavírka všech poboček potrvá od 5. července až do 25. srpna. Knihy mohou lidé vracet jen v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí nebo do dvou schránek, takzvaných biblioboxů, u poboček Opatov a Lužiny. Knihovna vyšla čtenářům vstříc a prodloužila výpůjční dobu - knihy půjčené po 10. červnu je možné vrátit až v září.