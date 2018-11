Praha vyměnila vedení Výstaviště. Jaroše z kauzy Srba střídá expert na výstavnictví

Jen dva dny trvalo nové pražské koalici, aby po úterním zvolení nové dozorčí rady Výstaviště Praha změnila i jeho představenstvo. To musel opustit jeho předseda a zástupce ČSSD Pavel Jaroš. Novým předsedou představenstva se stal Tomáš Hübl, místopředsedou pak bývalý náměstek pražského primátora Václav Novotný (TOP 09). V představenstvu z původních členů zůstal jen Ivan Pártl, který se posune z postu místopředsedy na post řadového člena.

"Nebyl důvod čekat. Nová rada se sešla a využila možnosti, kterou má," uvedl předseda dozorčí rady Pavel Vyhnánek. Poukázal na to, že jedno místo z tříčlenného představenstva bylo neobsazené.

Před měsícem totiž dozorčí rada ještě v čele s bývalou primátorkou Adrianou Krnáčovou odvolala kvůli fiasku akce PragueCon - plánovanému setkání přátel komiksu za více než čtyřicet milionů korun - místopředsedu představenstva Jana Adámka.

PragueCon město muselo na poslední chvíli kvůli absolutnímu nezvládnutí přípravy zrušit. Mimo jiné se ukázalo, že smlouva na jeho přípravu byla antedatovaná a neplatná.

"Je potřeba začít Výstaviště dávat dohromady. Ten areál je úplně zanedbaný. Dělaly se jen nahodilé akce, nic se nebudovalo. Nemělo to koncepci ani cíl, jak to má vypadat za patnáct let. Nikdo to nebyl ochoten řešit," poukázal další člen dozorčí rady Jiří Dohnal (Piráti).

Nový předseda představenstva Tomáš Hübl je expert na výstavnictví, který se v oboru pohybuje už více než deset let. "Je absolutně apolitický," poukázal Vyhnánek.

S výstavnictvím má zkušenosti i Novotný. Právně do jeho gesce jako náměstka pro kulturu v letech 2011 až 2014 Výstaviště spadalo. V letech 1990 až 2008 řídil Pražskou informační službu a v minulém volebním období vedl opoziční klub TOP 09 na pražském magistrátu.

Odvolaný Pavel Jaroš, který je předsedou ČSSD na Praze 13, seděl v představenstvu od letošního února. V minulosti figuroval v aféře bývalého generálního sekretáře ministerstva zahraničí Karla Srby, jenž byl odsouzen za objednání vraždy novinářky Sabiny Slonkové.

Jaroš se Srbou spolupracoval a na ministerstvu jej poté ve funkci vystřídal. S obžalobou z korupce a ze zmanipulování zakázek na rekonstrukce ambasád spolu se Srbou také stanul před soudem. Případ dozorovala státní zástupkyně Dagmar Máchová, která nakonec v závěrečné řeči sama navrhla zproštění viny pro nedostatek důkazů a soud jí vyhověl.

Zcela novou dozorčí radu zvolilo nové vedení města toto úterý. Do jejího čela se vrátil Pavel Vyhnánek (Praha sobě), který ji do letošního června vedl. Odstoupil ale na protest proti tomu, že město v čele s Adrianou Krnáčovou odmítalo řešit podezřelé smlouvy, jako například na pořádání festivalu PragueCon či zakázky na opravy Výstaviště, jež dostali lidé, kteří v životě podobné práce nedělali.