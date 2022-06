Prahu postihl masivní výpadek dodávek elektřiny, v centru nejezdí tramvaje a metro C

Prahu postihl masivní výpadek dodávek elektřiny z rozvodny na Chodově, zasažené je centrum Prahy, ale i jiné městské části. Společnost ČEPS nedodává elektřinu Pražské energetice (PRE), která se snaží dostat elektřinu do postižených oblastí z jiných rozvoden, například v Malešicích.

"V tuto chvíli se ocitly bez elektřiny především centrální části hlavního města Prahy, ale také Praha 5, Praha 10 nebo Praha 4," řekl mluvčí PRE Petr Holubec. "Přibližně deset minut před 9:00 jsme my jako Pražská energetika přestali dostávat elektřinu z nadřazené přenosové soustavy, a to konkrétně ze 400 kV rozvodny ČEPS na Chodově," dodal.

Důvod výpadku není zatím znám. PRE zatím neví, kolik domácností a firem je bez proudu, hrubým odhadem může jít ale až o čtvrtinu z 800 tisíc odběratelů.

V centru kvůli výpadku proudu nejezdí v centru tramvaje a linka C metra. "Dále nejedou tramvaje v Podolí, Braník, Modřany, Bělehradská, Nusle, Michle, Spořilov, Želivského, Strašnice, Hostivař, Žižkov, Hloubětín a Lehovec," uvedl na svém webu dopravní podnik.

Podle Holubce jde o velký zásah do dopravy, chodu úřadů, ale i obchodů a služeb. "Je to velmi nepříjemné, nezpůsobili jsme to, omlouváme se," řekl Holubec. Poznamenal, že podobný výpadek nebyl v Praze několik let.

Pražská zdravotnická záchranná služba na Twitteru napsala, že i přes výpadek jejich dispečink funguje. "Všechna volání na tísňovou linku 155 přijímáme. Naše systémy jsou pro takové situace připraveny a zálohovány," uvedla.

Rovněž došlo k výpadku webů veřejnoprávních médií, nefungují stránky iRozhlas.cz, ČT24 i ČTK a České noviny.

