Prahu 3 zaplavily plakáty proti zeleným. Někdo chce narušit vznikající koalici, tuší

V ulicích Prahy 3 se přes noc objevily plakáty, letáky a další reklamní nosiče s nápisy, které mají vypadat jako kampaň Strany zelených. Slogany parodují program strany a narážejí na to, že podle kritiků zelení například brání stavbě bytů nebo tvorbě parkovacích míst. Strana se v pondělí proti dezinformační kampani neznámých autorů ohradila, odstraňuje ji a celou věc řeší s policií.

"Sololitové reklamy (berousky) na lampy instalovala najatá skupina lidí s pomocí dodávky, policie několik pachatelů v noci zastavila. Kampaň je vytvořená tak, aby vypadala, že jejím autorem je sama Strana zelených a jejím cílem je zmást veřejnost," uvedl v prohlášení zastupitel zelených v Praze 3 Ondřej Rut.

Dodal, že cílem kampaně je pravděpodobně narušit jednání o vytvoření nové koalice Zelených, TOP 09 a STAN a pirátů. "Od včerejší noci kampaň pilně odstraňujeme a vše řešíme s policií. Její pokrytí je ale opravdu masivní," uvedli dále zástupci strany na Facebooku.

Zelení odhalili údajného zadavatele inzerátu, který na Facebooku sháněl brigádníky na výlep plakátů. "Na nedělní večer 20:00 - 2:00 hledáme brigádníky na výpomoc, jedná se o roznášení tiskovin v Praze. 2500 Kč ihned po vykonání práce na ruku," píše v inzerátu uveřejněném na facebookové stránce Praha - práce, brigády Michal Veselý.

Filip Hausknecht ze Strany zelených byl údajnému nočnímu incidentu, při kterém zasahovala policie, přítomen. "Snažili jsme se z nich (těch kteří vylepovali plakáty) dostat, kdo jim to zadal a zaplatil jim za to," řekl Hausknecht s tím, že o zadavateli informace nemají. Znají pouze registrační značku dodávky, v které plakáty a jiné materiály měly být. "Dodávka je z půjčovny, to znamená, že ta musí mít nějaký záznam o tom, kdo to objednával," doplnil Hausknecht.

Policisté ale o nočním zásahu nemají žádné informace. "Dotazem do našich informačních systémů a u kolegů z Prahy III jsem nedohledal, že bychom se věcí zabývali nebo v souvislosti s tím někde zakročovali," napsal redakci mluvčí policie Jan Daněk. "Nicméně na základě objevujících se informací v médiích o nelegálním umístění reklamy, se věcí začneme zabývat a prověříme ji," dodal.

Volby v Praze 3 vyhrála koalice ODS, lidovců a Svobodných. V 35členném zastupitelstvu získala deset mandátů. Druhá skončila koalice TOP 09 a STAN s devíti mandáty a třetí piráti s osmi křesly. Do zastupitelstva se dostalo také hnutí ANO se ziskem pěti zastupitelů a Zelení a nezávislí, kteří na základě volebního zisku obsadí tři křesla.