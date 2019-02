Praha chce, aby z ulic zmizely velké bublifuky a masky. Chystá další změny v buskingu

Vedení hlavního města zamýšlí vytvořit novelu vyhlášky o pouličním umění, takzvaném buskingu. Praha nyní začne jednat o jejím znění s městskými částmi. Co se ve vyhlášce změní, bude odvislé od jejich podnětů. Vyhláška regulující pouliční umění platí v Praze od roku 2013.

Novelizovat vyhlášku je podle radní pro kulturu Hany Třeštíkové (Praha sobě) mimo jiné třeba kvůli aktivitám, jako jsou lidé s obřími bublifuky nebo ti, kteří jsou převlečení za ledního medvěda, pandu či lva v nadživotní velikosti.

"Právě ve vztahu třeba k těmto aktivitám chceme k novele přistoupit. Snad každý má zkušenost s tím, jak to vypadá na chodníku, když bublináři odejdou," řekla radní.

Kdy by mohla být novela hotova a jak bude znít, zatím není jasné. Město začalo jednat s městskými částmi, které by měly přijít s návrhy změn.

"Radnice mají za dobu, co vyhláška platí, řadu podnětů a poznatků. Myslím, že kupříkladu radnice Prahy 1, 2 nebo 5 k tomu budou mít co říci. Ráda bych, aby se novelu podařilo udělat do konce letošního roku," řekla Třeštíková.

Na novele se s magistrátem chystá spolupracovat Praha 1. "Hlavními problémy současné vyhlášky je jednak nepřesná, respektive příliš široká definice takzvaného buskingu, a dále absence dostatečné kontroly dodržování již takto nedostatečných pravidel," sdělil starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě).

Vyhláška stanovuje podmínky a místa, kde je možné busking provozovat. Zakazuje jej například na místech, kde se už koná nějaká akce. Rovněž zakazuje provozovat pouliční umění na hřbitovech, u zdravotnických zařízení, dětských hřišť a škol v době vyučování nebo u kostelů.

Stejně tak určuje dobu, kdy je možné živé umění v ulicích provozovat. Vedení města ji v minulosti několikrát novelizovalo, když například rozšiřovalo počet míst, kde je busking zakázán.

Vyhláška nezahrnuje prostor Karlova mostu, neboť podléhá vlastním pravidlům, která určují kdo a s jakou činností na něm může být.