Praha zakáže od října 2020 topení uhlím, briketami a koksem ve starých kotlích

Hlavní město od října příštího roku zakáže topení uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a v kotlích, které spadají do nejnižších dvou emisních tříd z pěti možných. Vyhlášku schválilo pražské zastupitelstvo.

Součástí vyhlášky je také zákaz topení ve druhém zdroji tepla, například v krbu, v době vyhlášení smogové situace. Pro výměnu kotlů emisní třídy jedna a dvě mohou lidé využívat tzv. kotlíkové dotace. Používání těchto kotlů bude od roku 2022 zakázáno v celé republice.

Podle odhadu magistrátu se zákaz bude týkat stovek domácností. Ty mohou od letošního 21. října do 30. října příštího roku využít možnost získat na výměnu kotle dotaci až do výše 80 procent nákladů. To je důvod, proč zákaz vstoupí v platnost za více než rok, což má dát majitelům nevyhovujících zdrojů vytápění čas k tomu je za zvýhodněných podmínek vyměnit.

Praha je podle informací magistrátu zasažena nadlimitními hodnotami škodlivin v ovzduší na 69 procentech území. Hlavními látkami, kterým Pražané a jejich zdraví čelí, jsou benzo(a)pyren, oxid dusičitý a drobné prachové částice PM10. Nejvíce škodlivin má sice na svědomí doprava, spalování tuhých paliv v domácnostech nicméně produkuje podle magistrátu přes 90 procent emisí benzo(a)pyrenu.

Omezení v době smogových situací, které vyhlašuje Český hydrometeorologický ústav, začne platit už od letošní topné sezony. Domácnosti budou v těchto dnech moci využívat pouze hlavní zdroj vytápění. Nebude tak možné si třeba zapálit navíc oheň v krbu, a to bez ohledu na použité palivo.

Ve snaze bojovat se znečištěním ovzduší radní před časem schválili také zavedení MHD zdarma v sobě smogových situací, které má motivovat lidi k využití veřejné dopravy místo přepravy automobily.

Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN), který má v gesci životní prostředí, minulý týden také uvedl, že město chce do pěti let zavést mýtný systém zpoplatňující vjezd automobilů. Další zástupci pražské koalice poté nicméně jeho vyjádření zmírnili s tím, že zásadní je nejprve dokončit vnější a případně i vnitřní okruh.