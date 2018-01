Praha koupí nádraží v Bubenči za 14 milionů, chce z něj udělat restauraci nebo komunitní centrum

před 3 hodinami

Hlavní město koupí za 14,3 milionu korun od Českých drah pozemky a budovu bývalé železniční stanice Praha Bubeneč. V úterý o tom rozhodli pražští radní. Bývalou nádražní budovu by chtěla Praha 6 přeměnit na restauraci či komunitní centrum. "Měli jsme nabídku od Českých drah, že nám zhruba za 14 milionů prodají budovu a pozemky bubenečského nádraží. Je to i v koordinaci s Prahou 6," uvedl radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO). Náměstkyně primátorky pro finance Eva Kislingerová (ANO) potvrdila, že město má pro odkup vyčleněny finanční prostředky. V minulosti se mluvilo o tom, že by magistrát po transakci měl nemovitost svěřit Praze 6.

autor: ČTK | před 3 hodinami

